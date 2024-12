Une «fake news» dénoncée après la vente du Paris FC !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est officiel depuis quelques jours maintenant, la famille Arnault a racheté le Paris FC, s'associant notamment au groupe Red Bull pour cela. Mais voilà que cela pourrait ne pas s'arrêter là. En effet, il avait été révélé qu'Antoine Arnault s'intéressait désormais au Genoa. De quoi faire réagir le principal intéressé.

Parmi les hommes les plus riches de la planète, Bernard Arnault a vu son fils mettre un pied dans le monde du football. En effet, Antoine Arnault est à l'origine du rachat du Paris FC, officialisé il y a peu de temps maintenant. Le PFC a changé donc de pavillon et on peut également désormais y retrouver le groupe Red Bull.

Le Genoa après le Paris FC ?

Le fait est qu'Antoine Arnault pourrait continuer d'investir dans le football après avoir racheté le Paris FC. C'est la rumeur qui a circulé au cours des derniers jours. En effet, il avait été révélé qu'une nouvelle cible avait été identifiée et qu'elle se trouvait du côté de l'Italie. Ainsi, après le PFC, les Arnault étaient visiblement intéressés par le Genoa.

« 100% fake news »

Ce rachat du Genoa va-t-il alors se réaliser ? Pas du tout si l'on en croit les propos d'Antoine Arnault. En effet, sur Instagram, il a décidé de sortir du silence pour commenter ces rumeurs à propos du club italien, postant alors en story : « Je ne sais pas d'où ça sort mais : 100% fake news ».