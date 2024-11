Rachat du Paris FC : C'est officiel, la première annonce mercato tombe !

Thomas Bourseau

Le Paris FC est officiellement entré dans une nouvelle dimension. Ce vendredi, le club francilien, pensionnaire de Ligue 2 BKT, a annoncé l'entrée dans l'actionnariat de la famille Arnault et du groupe Red Bull notamment. Un projet sportif clair qui se trouvera sa base dans le football parisien comme cela a été stipulé dans le communiqué.

Depuis plusieurs semaines à présent, il est question du rachat du Paris FC. Pierre Ferracci, président du club francilien et actionnaire majoritaire du PFC va garder une main sur le volant pour les trois prochaines années, soit jusqu'en 2027 avant de laisser le champ libre à la famille Arnault et à Red Bull. Ce vendredi soir après qu'un accord total ait été conclu plus tôt dans l'après-midi, le PFC a communiqué sur la cession en partie pour le moment du club.

📣 Le Paris FC est heureux d’annoncer la finalisation de son évolution actionnariale, conclue ce vendredi 29 novembre 2024 dans l’après-midi. — Paris FC (@ParisFC) November 29, 2024

«Sans brûler les étapes, en respectant son identité et ses valeurs et en s’appuyant sur un bassin francilien»

Dans ledit communiqué, l'actionnariat et la répartition des parts du gâteau est claire. Agache Sport récupère dès maintenant 52,4%. Pour ce qui est du groupe Red Bull, il s'agit de 10,6%. Alter Paris, actionnaire majoritaire jusqu'ici, conserve 29,8% et BRI détient désormais 7,2%. En ce qui concerne le Conseil d'Administration, les positions de la famille Arnault et Red Bull sont d'ores et déjà consolidées.

Par le biais du communiqué publié sur le site du Paris FC, Pierre Ferracci a célébré la belle nouvelle qu'est l'entrée dans l'actionnariat d'Agache Sport et du groupe Red Bull entre autres. La question du projet sportif et du mercato a été abordée : profiter des talents issus de région parisienne.

« Cette étape que nous venons de franchir est un moment important dans la vie et dans l’histoire du Club. Avec l’arrivée d’Agache Sports et de Red Bull, le Paris FC se donne les moyens d’afficher des objectifs ambitieux. Sans brûler les étapes, en respectant son identité et ses valeurs et en s’appuyant sur un bassin francilien dont on connaît le potentiel, le Paris FC va continuer sa progression, dont bénéficieront ses centres de formation et ses équipes premières, féminine et masculine ».

«L’aventure continue. Elle sera belle»

Pour finir, le président du Paris FC n'a pas dissimulé sa joie concernant le dénouement d'un long processus entre les parties concernées et qui devrait sans contestation possible faire entrer le PFC dans une nouvelle ère.

« Je suis particulièrement fier de ce dénouement heureux et j’en profite pour remercier, outre la famille Arnault et Red Bull, tous ceux qui, il y a longtemps pour certains, plus récemment pour d’autres, ont contribué à la progression du Club : salariés et bénévoles, joueuses et joueurs, staffs techniques et médicaux, dirigeants et actionnaires, partenaires et bien entendu supporters de plus en plus nombreux à nous suivre. L’aventure continue. Elle sera belle ».