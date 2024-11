Transferts : De Zerbi régale encore l’OM ?

Alexis Brunet

Pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset, l’OM a décidé de faire confiance à Roberto De Zerbi. Grâce à l’arrivée du technicien italien, bon nombre de joueurs ont été séduits par la possibilité de rejoindre Marseille et d’ainsi évoluer sous ses ordres. Dernièrement, c’est Andreas Pereira, qui évolue à Fulham, qui a affirmé être tenté d’évoluer sous les ordres de l’ancien coach de Brighton.

La saison dernière, l’OM a souffert d’une grande instabilité au poste d’entraîneur. Avec Marcelino, Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset, le club phocéen a connu trois entraîneurs en très peu de temps. Pour remédier à tout cela, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Roberto De Zerbi et de lui offrir un juteux contrat de trois ans.

Mason Greenwood a rejoint l’OM en partie pour De Zerbi

Grâce à ses bonnes performances en Premier League avec Brighton, Roberto De Zerbi jouit d’une bonne cote parmi les acteurs du football. Ainsi, de nombreux joueurs ont rejoint l’OM l’été dernier, séduits par la possibilité d’évoluer sous les ordres de l’Italien, comme Mason Greenwood, Valentin Carboni ou bien Elye Wahi, par exemple. L’attaquant anglais avait d’ailleurs évoqué le sujet pour L’Équipe lors de son arrivée dans le sud de la France. « Marseille est un très grand club en France, peut-être le plus grand. C'est le seul qui a gagné la Ligue des champions, en 1993. C'est un club qui a une grande histoire, un public incroyable, et j'ai eu de bonnes discussions avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Il a des idées tactiques très précises, j'ai vu beaucoup de matches de Premier League de son équipe, j'ai joué aussi en Premier League, bien sûr, et Brighton était une équipe très plaisante à regarder. J'ai vraiment hâte de faire partie de cette nouvelle aventure sous ses ordres à Marseille. »

Andreas Pereira, le prochain à rejoindre De Zerbi ?

Prochainement, un autre joueur de Premier League pourrait débarquer à l’OM pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Pour le média Premier League Brasil, Andreas Pereira a révélé que la possibilité d’être entraîné par l’Italien lui plaisait beaucoup. « À l’étranger, une proposition est arrivée de Marseille, on a discuté, et malheureusement ça n’a pas marché. Il y a aussi eu une proposition de Nottingham Forest. Ce sont les deux clubs qui se sont le plus rapprochés de moi, mais il y a eu beaucoup d’intérêt (d’autres clubs). Ce serait vraiment cool (d’aller à Marseille), compte tenu de la façon dont De Zerbi veut jouer au football. Je voyais ça positivement, mais on verra maintenant en janvier ou en fin de saison s’il y aura un transfert ou si je resterai à Fulham. »