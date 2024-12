Mercato - OM : Ces deux signatures qui font «chier certains»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, l'OM a réussi à remporter la Coupe Gambardella. Le club phocéen peut se frotter les mains, une génération prometteuse arrive. Celle-ci est notamment menée par Enzo Sternal et Darryl Bakola. Deux cracks que l'OM a d'ailleurs réussi à sécuriser en les faisant signer un nouveau contrat au cours des derniers mois. De quoi en embêter certains ?

Du côté de l'OM, il est rare de voir des talents sortir du centre de formation. Et quand c'est le cas, encore faut-il réussir à les conserver. Ainsi, au cours des derniers mois, des questions s'étaient posées sur Enzo Sternal et Darryl Bakola, deux des jeunes les plus prometteurs du club phocéen actuellement. Deux feuilletons qui ont finalement connu une fin heureuse pour l'OM. En effet, le 7 août dernier, la prolongation de Sternal était officialisée avec un contrat allant désormais jusqu'en 2027. En ce qui concerne Darryl Bakola, l'officialisation est tombée le 3 septembre dernier. Le jeune Olympien a alors signé son premier contrat professionnel, s'engageant jusqu'en 2027 également avec l'OM.

Des cracks heureux à l'OM

Plus heureux que jamais après avoir signé à l'OM, Enzo Sternal avait notamment confié : « C'est une fierté pour moi et je suis heureux de continuer l'aventure à l’OM. Le projet du club dans son intégralité avec notamment l'arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision. Roberto De Zerbi est un entraîneur qui est connu pour faire confiance aux jeunes joueurs. C'est un coach rigoureux, expérimenté, qui a fait de nombreux clubs et nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui à l'OM. Il va pouvoir nous apporter son expérience et nous apprendre ce qu'est le monde du football de haut niveau à nous les plus jeunes. J'ai seulement 17 ans, il faut que je continue de travailler, que je garde bien la tête sur les épaules, car l'objectif c'est de progresser et de grappiller le plus de temps de jeu possible ».

De son côté, Darryl Bakola faisait lui savoir au moment de parapher son contrat à l'OM : « Je ressens beaucoup de joie, de plaisir. Je suis vraiment épanoui. C’est vraiment un gros plaisir, j’attendais depuis un moment et ça s’est fait. (...) La présence de De Zerbi ? Elle a vraiment pesé. Tout d’abord, le projet m’a vraiment plu, avec De Zerbi, son football. J’aime beaucoup le jeu avec ballon et directement ça m’a sauté aux yeux. Il nous le dit souvent, il n’a pas de problème avec les jeunes ».

« Ça en fait chier certains »

Dans des propos accordés à 1899 L'Hebdo, Mehdi Benatia a fait une étonnante confidence sur ces signatures d'Enzo Sternal et Darryl Bakola. Le conseiller sportif de l'OM a alors assuré : « Certains pensaient qu'on n'allait pas signer Bakola et Sternal, mais on a signé tout le monde. Ça en fait chier certains ça aussi ».