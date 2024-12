Transferts : Après la vente, le Paris FC vend la mèche !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris FC est entré dans une nouvelle dimension avec l'arrivée de la famille Arnault, épaulée par Red Bull. Mais il ne faut pas, pour autant, s'attendre à une activité intense dès le mercato d'hiver. La nouvelle direction veut prendre son temps et bâtir un projet solide sur la durée. Les premières fondations devraient être posées en janvier.

C’est chose faite. Après des mois de négociations, longtemps tenues secrètes, la famille Arnault a pris le contrôle du Paris FC. Le changement d’actionnariat a été entériné lors du conseil d’administration du club le 29 novembre dernier. Peu expérimente, la plus grande fortune de France va pouvoir compter sur l’expertise de Red Bull, qui a engagé Mario Gomez. L’ancien international allemand s’est déjà mis au travail se rendant à Paris à de nombreuses reprises. Nul doute que le mercato hivernal a été abordé.

Red Bull a débuté son travail

« On a souvent des réunions avec Red Bull mais sans forcément déterminer un jour fixe dans la semaine. C’est selon nos besoins réciproques. On les sollicite régulièrement, on s’inspire d’eux et ils sont toujours à l’écoute et très réactifs, même si quelqu’un comme Mario Gomez est très occupé. Red Bull accorde une vraie place au Paris FC » a confié François Ferracci, fils du président parisien.

Un mercato d'hiver plutôt calme

La nouvelle direction devrait donc se montrer à l’écoute, alors que deux-trois postes seraient ciblées selon les informations du Parisien. « Nous, on ne va pas se priver de leurs réseaux et de leurs idées même si pour le moment, ils travaillent essentiellement sur des marchés qui sont encore trop hauts pour nous. Mais sur certains postes qu’on recherche, on a ciblé très large et on va leur soumettre cette liste. Ils vont nous conseiller, c’est forcément un plus pour nous » a lâché Ferracci, à un peu d’un mois du mercato hivernal. Il ne faut donc pas s’attendre à un recrutement XXL au Paris FC. Contrairement au PSG, les ambitions sont contrôlées.