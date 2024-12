Une star débarque au Paris FC, le vestiaire s’enflamme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jürgen Klopp s'apprête à apporter son expertise au Paris FC suite au rachat du club par la famille Arnault, accompagnée du groupe Red Bull avec lequel collabore désormais l’Allemand. Un rôle qui soulève l'enthousiasme, tant chez les dirigeants que chez les joueurs comme le raconte l’attaquant Jean-Philippe Krasso.

Les attentes sont grandes après le rachat du Paris FC par la famille Arnault, troisième fortune mondiale, accompagnée du groupe Red Bull. Un gros nom est d’ores et déjà attendu dans la capitale, et cela ne concerne pas un joueur ! Récemment nommé au poste de directeur des activités football de Red Bull, Jürgen Klopp aura un rôle à jouer au PFC et va prochainement rendre visite aux équipes parisiennes.

« C’est extraordinaire »

« Jürgen est ultra-motivé pour tout son portefeuille de clubs Red Bull, mais je crois qu’il y a quelque chose en plus qui l’excite sur le Paris FC, déclarait récemment Antoine Arnault dans Le Figaro. Il m’a dit qu’il était très enthousiaste à l’idée de travailler ensemble. Il va bientôt venir, rencontrer le staff, les équipes. Imaginer avoir la légende vivante du coaching qui vient superviser un petit peu et partager son expérience pour donner un coup de main, c’est extraordinaire ». L’arrivée de l’Allemand suscite également l’excitation des joueurs.

« C’est plus un soutien qu’une pression qui s’ajoute »

Interrogé par So Foot, Jean-Philippe Krasso a révélé l’amusante réaction du vestiaire à l’idée de côtoyer l’ancien entraîneur star de Liverpool. « Il y a beaucoup, beaucoup de blagues dans le vestiaire. Par exemple, si lors de la pesée il y a un joueur qui a pris 500 grammes, on va dire : « Attention, Jürgen arrive, ça ne passe pas. » (Rires.) On a pris cette annonce positivement. C’est plus un soutien qu’une pression qui s’ajoute », estime l’attaquant du PFC, qui assure que les joueurs ont accueilli « très tranquillement » l'annonce du rachat par les Arnault : « Même si c’est forcément une bonne chose, cela ne change pas l’objectif initial : accéder à la Ligue 1. En soi, rien n’a spécialement bougé pour l’instant. Mais on sait que forcément, après, ça ramène aussi plus de craintes des équipes adverses, plus d’attentes. Cela peut mettre une certaine pression sur le club, mais pas sur nous, car nous sommes déjà focalisés sur la montée. »