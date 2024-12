PSG : Un joueur porté disparu, c’est la fin du malaise

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté par le PSG, Gabriel Moscardo a connu sa toute première titularisation avec le Stade de Reims ce dimanche en Coupe de France face à Still-Mutzig (R1). Le Brésilien de 19 ans a dû patienter un long moment avant de démarrer sa première rencontre et Luka Elsner a expliqué pourquoi il n’était pas apparu plus tôt.

Absent en début de saison en raison d’une blessure à la hanche, Gabriel Moscardo a dû attendre ce dimanche 22 décembre pour fêter sa première titularisation. Prêté par le PSG au Stade de Reims cette saison, Luka Elsner l’a fait démarrer un match pour la première fois face à Still-Mutzig (R1, 1-3) et le milieu de terrain âgé de 19 ans a même été buteur.

« Sur un terrain pas facile, il a apporté sa technique. J'aime bien quand il apparaît dans les zones dangereuses, entre le milieu et l'attaque », a salué Luka Elsner, dans des propos relayés par L’Équipe, avant d’expliquer ce qui manquait à Gabriel Moscardo pour être titulaire.

« S'il n'est pas apparu plus tôt, c'est parce qu'il manquait de capacité à jouer plus vite, à trouver des connexions dans les petits espaces et qu'il devait retrouver un état de forme athlétique optimal. Mais il peut désormais utiliser ces bases, et sa bonne mentalité, pour faire de bonnes performances en deuxième partie de saison », a ajouté Luka Elsner.