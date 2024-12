Quitter Marseille, la décision est validée à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En début de semaine, avant leur déplacement sur la pelouse de l’ASSE ce dimanche après-midi (0-4), les joueurs de l’OM ont quitté Marseille quelques jours pour se rendre au Danemark, à Copenhague. L’objectif étant de continuer à renforcer les liens au sein du vestiaire, une initiative validée par Geoffrey Kondogbia.

Avant la réception de l’AS Monaco, Roberto De Zerbi avait décidé d’organiser un stage d’une semaine à Mallemort, à quelques kilomètres de Marseille. Ce qui avait porté ses fruits, puisque les Olympiens s’étaient imposés face aux Monégasques (2-1). Une expérience que les joueurs ont renouvelé cette semaine avant le déplacement à Saint-Etienne en Coupe de France.

Les joueurs de l’OM sont partis à Copenhague avant de jouer contre l’ASSE

Cette fois-ci, ce n’est pas Roberto De Zerbi, mais ses joueurs, surtout Leonardo Balerdi, qui ont décidé de partir quelques jours à Copenhague, au Danemark. Et cela a une nouvelle fois marché, puisque l’OM s’est largement imposé ce dimanche contre l’ASSE (0-4). Une escapade sur laquelle est revenu Geoffrey Kondogbia après la rencontre.

« Ça a été vraiment un aspect positif »

« C'est sûr que quand on est ensemble, en groupe et qu'on se retrouve, on apprend à se connaître dans l'intimité. On sait que des joueurs sont arrivés après aussi, donc c'était important d'apprendre à se connaître. Ça a été vraiment un aspect positif », a déclaré Geoffrey Kondogbia au micro de RMC Sport.