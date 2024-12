Mercato - OM : Surprise, le premier renfort de l'été 2025 est déjà connu ?

Axel Cornic

Fortement voulu par Roberto De Zerbi, Valentín Carboni a connu une très courte aventure à l’Olympique de Marseille. Après seulement quatre apparitions et une centaine de minutes de jeu, l’international argentin a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou et ne sera donc de retour qu’en mars ou avril prochain.

C’est ce qu’on appelle un gros manque de chance. Parmi les feuilletons les plus importants du mercato estival, Valentín Carboni a énormément fait parler de lui. Il a finalement choisi l’OM pour continuer son apprentissage après un premier prêt réussi à Monza et une convocation à la Copa America avec l’Argentine. Mais rien n’est allé comme prévu...

La grosse tuile Carboni

Car Carboni s’est gravement blessé au genou dès le début du mois d’octobre et a été contraint de tirer un trait sur sa saison et par la même occasion, sur son prêt à l’OM. Et c’est un sacré coup dur, puisque Roberto De Zerbi misait gros sur le crack argentin de l’Inter, qui depuis se soigne chez un spécialiste à Barcelone.

Un nouveau prêt à l’OM ?

On pourrait pourtant le revoir sous les couleurs de l’OM ! D’après les informations de Tuttosport, l’Inter souhaiterait boucler un nouveau prêt pour Valentín Carboni, afin de l’aider à se relancer après sa blessure au genou. Et la piste marseillaise serait vraisemblablement l’une des favorites pour l’international argentin de 19 ans.