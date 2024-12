ASSE : Le boss quitte Saint-Etienne, il assume !

Arnaud De Kanel

Nommé président de l'ASSE, Ivan Gazidis est étrangement discret depuis le début de la saison. En effet, le sud-africain est rarement présent à Saint-Etienne puisqu'il opère depuis l'étranger. Ce dimanche, il a assumé son absence du Forez, assurant qu'il avait tout de même une équipe présente sur place.

Les six premiers mois de la nouvelle direction stéphanoise sont très critiqués. En première ligne, Ivan Gazidis, pratiquement jamais à Saint-Etienne malgré une crise profonde et son rôle de président de l'ASSE. « A l'ASSE, il n'y a rien. Rien. On ne peut pas accepter ça. Quand un président est absent 29 jours sur 30 ou 30 jours sur 31, ça ne peut pas marcher. J'ai entendu "il faut qu'ils vendent, il faut qu'ils vendent” », pestait notamment Jean-Michel Larqué après la claque face à l'OGC Nice (8-0). Il promet d'être plus présent à partir de janvier et assume donc son absence.

«Je serai là en janvier, vous allez me voir très souvent»

« Nous avons une équipe qui travaille ici, je suis souvent ici. Je serai là en janvier, vous allez me voir très souvent. Le rôle du président consiste à mettre les bonnes personnes en place. Il y a des gens qui sont tout le temps présents ici. On est en contact permanent, le football a beaucoup évolué », a fait remarquer Ivan Gazidis au micro de beIN SPORTS.

«L’ASSE doit être sur une approche internationale»

« La façon dont on est propriétaire d’un club a beaucoup changé. Nous pensons que l’ASSE doit être sur une approche internationale pour progresser », a ajouté le président de l'ASSE, qui aura beaucoup de travail dans les prochains jours...