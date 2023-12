MMA : L’UFC signe Michael Page, Cédric Doumbè peut ranger les gants

Florian Barré

Partagé entre le PFL et l’UFC, Michael Page a finalement choisi de rejoindre l’organisation de Dana White au détriment d’un combat potentiel contre Cédric Doumbè. C’est White, lui-même, qui l’a annoncé lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 296. Pour sa première soirée UFC, « Venom », comme il est surnommé dans l’octogone, sera opposé à Kevin Holland le 9 mars prochain au Kaseya Center de Miami.

Le président de l'UFC, Dana White, a annoncé la signature de Michael Page (21-2) samedi soir lors de la conférence de presse d'après-combat de l'UFC 296 à Las Vegas. Page, anciennement au Bellator et connu pour conclure ses combats par des KO dévastateurs (13 finishs en 23 combats), combattra Kevin Holland à l'UFC 299 le 9 mars à Miami, a déclaré White. Cette officialisation vient mettre fin à des semaines de spéculations puisque « Venom » a également reçu une offre importante de la part du PFL.

MMA : Dana White annonce du très très lourd pour l’UFC 300 https://t.co/mh7z35FbPP pic.twitter.com/wFmBuLVgKp — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Doumbè doit trouver une nouvelle cible

D’ailleurs, Michael Page était présent la semaine dernière au PFL Dublin. Il a pu y rencontrer Cédric Doumbè. C’est à ce moment-là que « The Best » a call-out l’athlète britannique de 36 ans : « MVP, c’est quand tu veux, je t’attends! […] Il y a de grands noms dans ma catégorie. J'aimerais combattre dès que possible. J'ai entendu quelques noms, Jake Paul pourquoi pas... mais il y a un gars qui est prêt à signer au PFL et que j'adorerais accueillir dans cette division, dans cette petite cage et pour son premier KO. » C’est alors que le principal intéressé a répondu en plaisantant : « Pour ceux qui me connaissent, moi aussi j'ai déjà mis des KO en neuf secondes (en référence au KO subi par Jordan Zébo, ndlr). On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve mais quoi qu'il arrive, je lui souhaite le meilleur pour sa carrière, continue. »

Une soirée exceptionnelle !

Si Michael Page a refusé de se prononcer, c’est sans doute parce qu’il était déjà en discussions avancées avec l’UFC. Quoi qu’il en soit, le combat entre Page et Holland vient s’ajouter à une carte déjà mémorable pour l’UFC 299 à Miami puisque Ian Machado Garry affrontera le même soir Geoff Neal. Petr Yan sera également de la partie, ce, contre Song Yadong. Enfin, Gilbert Burns devra faire face à Jack Della Maddalena. Ce dernier a d’ailleurs récemment battu Kevin Holland, futur adversaire de « MVP ».