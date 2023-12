MMA : Adesanya tease son retour, deux superstars de l’UFC déjà à l’affut

Florian Barré

Ce week-end, Israel Adesanya a rompu le silence concernant sa retraite de l’UFC. Après sa défaite contre Sean Strickland en septembre dernier, l’ancien champion des poids moyens avait annoncé qu’il « prendrait du temps » loin de l’Octogone, citant 2027 comme date de retour. Une nouvelle alléchante qui a tout de suite fait réagir Khamzat Chimaev et Alex Pereira.

L'ancien double champion des poids moyens de l'UFC, Israel Adesanya, a fait allusion à un retour proche dans l'Octogone, malgré les rumeurs d'une longue absence. Après une défaite surprise contre Sean Strickland en septembre, le joueur de 34 ans « prend son temps » pendant sa pause. Le Nigérian, qui a perdu deux de ses trois derniers combats, a évoqué un retour potentiel après que des rumeurs suggèrent qu'il pourrait être absent pendant encore quatre ans.

« Vous me reverrez bientôt »

Ces rumeurs ont commencé quand Adesanya envisageait de faire une pause jusqu'en 2027. La star de l'UFC a cependant déclaré que c'était une blague et a critiqué les fans pour l'avoir cru. S'exprimant samedi lors du combat d'Anthony Joshua contre Otto Wallin en Arabie Saoudite, Adesanya a parlé de son avenir à l'UFC : « Je prends mon temps. Lors de mes derniers combats, j'ai eu quatre combats en 14 mois en tant que champion de l'UFC, c'est du jamais vu. La vie m'a obligé à prendre un peu de temps libre, et je le ferai, mais vous me reverrez bientôt. »

Alex Pereira et Khamzat Chimaev réagissent