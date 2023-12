MMA - UFC : Rabaissé par le coach de Leon Edwards, Belal Muhammad s’agace

Florian Barré

Samedi 16 décembre, Leon Edwards défendait solidement sa ceinture des poids mi-moyens de l’UFC contre Colby Covington. Depuis sa victoire, le Britannique d’origine jamaïcaine reçoit les avances de Belal Muhammad pour un combat d’anthologie. Problème, Edwards et son clan ne semblent pas prendre ce call-out au sérieux, ce qui a le don d’agacer très sérieusement l’américano-palestinien.

Mercredi, Dave Lovell, entraîneur de Leon Edwards, annonçait dans l’émission The MMA Hour que l’UFC pourrait booker son protégé sur la carte de l’UFC 300. Il a également indiqué sa préférence quant à l’adversaire qu’il aimerait voir face à Rocky : « Si j’avais le choix, je préférerais Burns plutôt que Belal, je pense que Burns a plus à apporter que Belal. » Si Gilbert Burns combat déjà un mois plus tôt et semble donc non opérationnel pour l’occasion, cette déclaration n’a évidemment pas plu à Belal Muhammad qui s’est empressé de réagir sur X (Twitter).

« Vous devriez avoir peur »

« L’opinion de Leon n’a pas d’importance, son entraîneur n’a pas d’importance. La seule personne qui compte pour moi c’est Dana, et il m’a donné sa parole. C’est tout ce qui compte. Je suis le prochain, et le fait qu’ils montrent de la peur ne fait que renforcer ma confiance. Vous devriez avoir peur. » a écrit le challenger n°2 de la division. Pour rappel, les deux hommes s’étaient affrontés en 2021, mais le duel s’était soldé par un no-contest. Aujourd’hui, ils sont tous les deux sur une série de victoire impressionnante. 12 succès de suite pour Edwards, 9 pour Muhammad.

La réponse autoritaire d’Edwards