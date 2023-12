MMA - UFC : Covington effrayé à l’idée d’affronter la nouvelle coqueluche de sa catégorie ?

Florian Barré

Ce week-end, lors de l’UFC 296, la catégorie des poids mi-moyens était à l’honneur avec deux combats exceptionnels : Shavkat Rakhmonov face à Stephen Thompson et Colby Covington contre Leon Edwards pour la ceinture. Pour la 18e fois en 18 combats, le premier susmentionné s’est imposé avant la décision. De son côté, Covington s’est incliné et par le biais d’une excuse qui le caractérise bien, ce dernier a alors révélé vouloir éviter le Kazakhstanais pour son prochain combat.

Après avoir échoué dans sa tentative pour le titre des poids welters de l’UFC, Colby Covington sait déjà qui il veut ensuite. « Chaos », qui a subi une défaite par décision unanime face à Leon Edwards à l'UFC 296 samedi, a appelé à un « match de premier ordre » contre le prétendant n°6 de sa division, Stephen Thompson lors de la conférence de presse d'après-combat. « Wonderboy » a également concouru sur la carte, perdant contre Shavkat Rakhmonov via une soumission au deuxième round.

« C’est le prochain combat qui a le plus de sens »

« Je vais me concentrer sur la suite. Il y a un gars qui m'a dit beaucoup de conneries dans les médias, Stephen "Wonderboy" Thompson. Tout le monde pense que c'est un gars sympa. Il a eu beaucoup de choses à dire sur moi, alors j'adorerais le voir me dire ça dans la cage . » a déclaré Covington, qui souhaite rester actif et retourner dans l’octogone début 2024. « Nous sommes au sommet de la division depuis longtemps. Nous sommes deux gars qui n'ont jamais combattu et qui sont au sommet de la division depuis des années. Donc, je pense que c’est le prochain combat qui a le plus de sens logique. »

Covington ne veut pas d’un combat contre l’invincible Shavkat