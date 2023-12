Catch : La WWE a trouvé son nouveau John Cena, une offre XXL va tomber

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 46 ans, et même s’il n’a pas encore pris officiellement sa retraite, John Cena appartient désormais au passé du côté de la WWE. Et la compagnie de catch peut compter sur la nouvelle génération pour prendre le relai, incarnée depuis une dizaine d’années par Roman Reigns ou encore Seth Rollins. Mais un homme leur fait de l'ombre, à savoir Cody Rhodes, qui pourrait prochainement signer un contrat XXL.

Parti par la petite porte en 2016, Cody Rhodes est revenu avec l'étiquette de star à la WWE, débarquant à WrestleMania 38 en étant l’adversaire mystère de Seth Rollins. Loin du main event au cours de son premier passage, le catcheur de 38 ans a su se réinventer durant son absence en participant notamment à la création de la All Elite Wrestling (AEW), la compagnie qui s’est imposée comme une alternative sérieuse à la WWE. De retour au bercail, Cody Rhodes dispose désormais d’un nouveau statut, celui de tête de gondole.

LONDON is singing along to @CodyRhodes' entrance music at #MITB! pic.twitter.com/K3V8pPsgcS — WWE (@WWE) July 1, 2023

Retour gagnant pour Cody Rhodes

Désespérément à la recherche de l’heureux élu capable de prendre le flambeau de John Cena, la WWE a parfois fait le forcing auprès de son public pour imposer son nouveau favori, comme cela a été fait pendant plusieurs années avec Roman Reigns, divisant les fans jusqu’à son changement de personnage à l’été 2020. Cette fois, la mayonnaise a pris naturellement, Cody Rhodes s’imposant directement comme la nouvelle tête de gondole fort de sa personnalité et sa popularité, justifiée notamment par son histoire de catcheur parti en bas de l’échelle que le grand public a découvert en 2007 et qui a su affronter les épreuves pour se hisser jusqu’en haut de la pyramide WWE, avec l’objectif de suivre les traces de son père Dusty Rhodes. Une méritocratie sincère dans un divertissement sport sécurisé, une recette qui marche à coup sûr.

La nouvelle star de la WWE

Et cette popularité se fait sentir sur le plan financier. Les t-shirts et autres objets à l’effigie de Cody Rhodes font un carton à travers le monde, sur la boutique en ligne de la WWE mais également à chaque événement organisé par la compagnie. D’après les informations de Fightful , l’ancien vice-président de l’AEW est arrivé en tête des ventes de produits dérivés comprenant tous les talents individuels pendant la semaine du dernier "WrestleMania" qui avait lieu en Californie. Et lors du passage de la WWE à Chicago dans le cadre des "Survivor Series" en novembre, un nouveau record a été battu par Cody Rhodes. De quoi rappeler les grandes heures d’un certain John Cena et inciter la WWE à s’activer pour sécuriser l’avenir de sa star.

Une prolongation dans les tuyaux

Selon Fightful , la WWE cherche d’ores et déjà à prolonger Cody Rhodes. Il s'agit même d'une priorité depuis que la vente de la compagne de catch à Endeavor a été officiellement bouclée, avec la fusion avec l'UFC donnant lieu à la création du groupe TKO. Un contrat à long terme est attendu pour convaincre Rhodes de poursuivre sa carrière du côté de la WWE, avec à la clé un salaire juteux venant confirmer une fois pour toute son nouveau statut. L’heure est aux négociations puisque Charlotte Flair aurait d’ores et déjà accepté de renouveler son bail, avec un contrat historique.

From one #WrestleMania challenger to another, @JohnCena just reunited with @CodyRhodes on #WWERaw! pic.twitter.com/DtWuIT3nbC — WWE (@WWE) March 7, 2023

Adoubé par John Cena