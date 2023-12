MMA - UFC : Strickland vs du Plessis, Adesanya donne son impression après l’altercation

Florian Barré

Le week-end dernier, alors que la T-Mobile Arena de Las Vegas accueillait l’UFC 296, Sean Strickland et Dricus du Plessis ont pris part au show, mais pas dans l’octogone. D’abord en conférence de presse avec des mots, puis dans les gradins de l’évènement avec les poings et les coudes, les deux hommes, qui s’affronteront le 21 janvier prochain, ont réglé leurs comptes en avance. De quoi faire sourire un certain Israel Adesanya.

Ancien champion de la catégorie middleweight de l’UFC, Israel Adesanya a perdu sa ceinture il y a quelques semaines, lors de l’UFC 293. Le « Stylebender » s’est fait surprendre par Sean Strickland. Ce dernier va d’ailleurs remettre en jeu son titre prochainement, non pas contre le Nigérian, au repos, mais contre Dricus du Plessis, challenger n°2 de la division. L’Américain et le Sud-Africain n’ont d’ailleurs cessé de se chercher ces derniers jours et tout a basculé au moment où du Plessis s’est moqué de l’enfance de Strickland, frappé par son père.

MMA : L’UFC signe Michael Page, Cédric Doumbè peut ranger les gants https://t.co/Iw8GTinHKd pic.twitter.com/XA7k15ut0R — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

« J’aime ce genre de m*rde »

Quelques heures après ces mots choquants, les deux hommes en sont venus aux mains, dans les gradins, en attendant le main event de la soirée. Une situation que n’a pas manqué de débriefer Israel Adesanya sur sa chaîne YouTube : « Au moins, il ne l’a pas traité de n*gga. Alors, vous savez ? Ils sont des champions et des prétendants au titre tout à fait respectables. (Les gens disaient) ’Oh Israel est tellement embarrassant en tant que champion’… En attendant, eux en viennent aux mains avant le combat. Strickland a sauté par-dessus la chaise, le gars l’a frappé et ils se sont disputés. Personnellement, j’aime ça, j’aime ce genre de m*rde. Tout le monde a l'air d'aimer ça ? Nous voyons une voiture accidentée et nous ne détournons pas le regard ».

Strickland ne doit pas flancher