Scandales et décadence… Champion à la WWE, un nom bien connu finit au fond du trou

C’est un nom bien connu des fans de catch, tant son éclosion a été rapide à la WWE il y a une dizaine d’années. Mais après avoir affronté les stars majeures de la discipline et s’être illustré à travers le monde, notamment lors de grands événements comme WrestleMania, Alberto Del Rio doit désormais se contenter de modestes gymnases. Retour sur le déclin du Mexicain.

A 46 ans, Alberto Del Rio est aujourd’hui loin du statut qui était le sien il y a une dizaine d’années. Le catcheur mexicain, de son vrai nom Jose Rodriguez Chucuan, s’est principalement distingué à la WWE avec une ascension fulgurante rare dans le secteur. Signé en 2009, il apparaît pour la première fois à l’écran l’année suivante puis remporte son premier titre mondial en 2011, avec l’étiquette de digne hériter de Rey Mysterio sur les épaules. Sacré à quatre reprises au total et vainqueur notamment du Royal Rumble, Del Rio connaît un premier coup d’arrêt en 2014, avec un licenciement pour « conduite non professionnelle » à la suite d'une altercation ayant éclaté avec un employé de la compagnie qui aurait, selon lui, tenu des propos racistes à son égard. De retour deux années plus tard, le Mexicain ne s’illustrera pas davantage avant de quitter définitivement la WWE en 2016.

We all hate Alberto Del Rio , but we have to acknowledge that his entrance was just perfect pic.twitter.com/B1HKFSDmtJ — Zahariev🇧🇬 (@Zahariev_TL) December 17, 2023

De WrestleMania aux petits gymnases, la chute de l’ancien champion de la WWE

Depuis, les affaires extra-sportives se sont enchaînées pour Alberto Del Rio, aussi surnommé El Patron , et sa récente apparition à un show de catch organisé le 10 décembre dernier aux Etats-Unis a littéralement choqué les internautes. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, on y voit en effet l’ancien champion de la WWE, qui a notamment affronté John Cena, Randy Orton, CM Punk ou encore Edge, faire son entrée dans un gymnase du Texas à moitié vide. Le parallèle est violent lorsqu’on se souvient de son entrée en voiture de luxe du temps de son passage à la WWE, avec des apparitions dans de grands stades américains à l’occasion de WrestleMania ou encore au mythique Madison Square Garden de New York. Alberto Del Rio a également fait une dizaine de dates en France, dont un passage à l’Accor Arena de Paris.

La décadence d’Alberto Del Rio, bien loin d’être El Patron aujourd’hui pic.twitter.com/Ma9K7zoVB2 — Bernard Colas (@BernardCls) December 13, 2023

L’image d’ Alberto Del Rio entachée

Devenu persona non grata au sein des grandes compagnies de catch à travers le monde, Alberto Del Rio subit aujourd’hui les conséquences de graves affaires ayant entaché son image. En 2020, il est notamment accusé d'agression sexuelle et d'enlèvement par son ex-petite amie qu’il soupçonnait de l’avoir trompé. Inculpé par un grand jury, Alberto Del Rio verra finalement les charges retenues contre lui être abandonnées en décembre 2021.