Stars présentes, billets… Les premières informations de WWE Backlash en France

On en sait désormais un peu plus sur l’événement catch qui aura lieu en France le 4 mai 2024. Ce jeudi, la WWE a en effet donné une date pour la mise en vente des billets combinés de "Backlash" avec le show "Smackdown", programmé la veille, du côté de la LDLC Arena près de Lyon. Le 10 Sport vous propose d'y voir un peu plus clair à cinq mois de ce rendez-vous très attendu par les fans.

C’est une date cochée sur le calendrier des fans français de catch depuis un mois. Le 16 novembre, la WWE annonçait l’organisation du premier pay-per-view organisé dans l’Hexagone qui aura lieu le 4 mai 2024 du côté de la nouvelle LDLC Arena de Lyon : "WWE Backlash". Une annonce s’inscrivant dans une logique d’internationalisation développée par la WWE comme vous l’avait indiqué le10sport.com, celle-ci enchaînant ces derniers mois les shows à l’extérieur des États-Unis. Après Cardiff, Porto Rico, Londres et en attendant Perth et Berlin, c’est donc près de Lyon que les stars de la célèbre compagnie de catch poseront leurs valises. Et on en sait plus sur l’événement.

Quand sera ouverte la billetterie ?

L’annonce a été faite par la WWE ce jeudi, la billetterie pour le Premium Live Event (PLE ou PPV) "Backlash France" ouvrira le 12 janvier 2024 au grand public, dans le cadre d’une vente de tickets combinés avec l’épisode de "Smackdown" qui se déroulera la veille (le 3 mai 2024), toujours à la LDLC Arena. Les fans s’étant inscrits à la prévente auront la possibilité d’acheter leur sésame deux jours auparavant, le 10 janvier. Enfin, l’enceinte de la région lyonnaise offre également la possibilité aux personnes intéressées de pouvoir obtenir leur billet en avance, la veille de l’ouverture de la billetterie, soit le 11 janvier.

Pour ceux qui désirent assister uniquement à "Backlash France" ou à "Smackdown", et donc ne pas mettre la main sur le pack réunissant les deux événements, il faudra attendre l’ouverture d’une billetterie séparée dans les semaines qui suivent selon les places restantes.

🇫🇷🇫🇷🇫🇷 2-Day combo tickets for #SmackDown and #WWEBacklash France emanating from @LDLC_Arena in Lyon-Decines this May will go on sale Friday, January 12, 2024! Register now to receive an exclusive presale offer 👉 https://t.co/gllfkBCEjz pic.twitter.com/COX61Uhuqm — WWE (@WWE) December 14, 2023

Quel prix pour les places ?

C’est la grande question qui taraude les fans. Aucune indication n’a encore été donnée concernant le prix du pack qui sera mis en vente dès le 10 janvier. Cependant, une première tendance se dégage si l’on se fie à la mise en vente des deux derniers pay-per-view européens de la WWE (avec Smackdown) dans des salles similaires. Pour "Money in the Bank" du côté de l’O2 Arena (avec une capacité allant jusqu’à 20.000 spectateurs) en juillet dernier, une poignée de billets avait été proposée à un prix avoisinant 80€, les plus chers étant vendus à près de 1000€.

Le 28 novembre dernier, la WWE dévoilait sa grille tarifaire pour Bash in Berlin le 31 août prochain, depuis la Mercedes-Benz Arena (avec une capacité allant jusqu’à 20.000 spectateurs). Les prix allaient alors de 109 à 1414€ pour le combo Smackdown/PPV. Il semble alors probable que les premiers prix pour "Backlash France" avoisinent la centaine d’euros, dans une salle pouvait réunir jusqu’à 16.000 personnes selon les configurations.

La LDLC Arena flambant neuve attend la WWE

Il y a quelques semaines, le 10 Sport vous livrait en exclusivité les coulisses du choix de la WWE avec la nouvelle salle de la région rhodanienne. Inaugurée le 23 novembre dernier avec une rencontre de l’ASVEL, la LDLC Arena présentait de solides arguments pour accueillir l’organisation reine du catch. Les spectateurs présents les 3 et 4 mai 2024 auront ainsi l’occasion de découvrir notamment l’écran cube géant de quatre faces d’une taille de 144 m² situé en plein centre de la salle et profiter des équipements sonores installés à l’intérieur. Xavier Pierrot, son directeur, estime qu’il s’agit d’une « salle multifonctionnelle moderne, capable de concurrencer les plus grandes salles américaines, voire les stades des capitales européennes ».

Orton, Rollins, Rhodes… CM Punk ? Quelles stars présentes en France ?

A l’occasion de l’annonce de l’ouverture future de la billetterie, la WWE a proposé une première affiche promotionnelle pour les deux programmes qu’elle organisera depuis la France, sur laquelle figurent plusieurs de ses talents. De retour de blessure, Randy Orton est pour l’heure annoncé à "Backlash", tout comme Cody Rhodes, Seth Rollins, Becky Lynch, Rhea Ripley et Bianca Belair. Rey Mysterio, Iyo Sky, Kevin Owens, Bobby Lashley, Jimmy Uso et Solo Sikoa figurent quant à eux sur le poster de "Smackdown".

Quid de CM Punk ? De retour aux Survivor Series, le catcheur controversé n’est pas pour l’instant annoncé mais postule évidemment à un déplacement dans notre pays, tout comme le champion incontesté Roman Reigns malgré son calendrier très allégé. Pas de quoi s’inquiéter puisque de nouvelles stars seront annoncées en temps et en heure par la WWE, dont les plans peuvent évoluer jusqu’aux derniers jours avant le départ pour l'Hexagone. Il convient également de rappeler que la carte de "Backlash" devrait dépendre des résultats survenus à "WrestleMania" le mois précédent, la grand-messe du catch fêtant ses 40 ans cette année. La liste des talents divulguée permet en tout cas de confirmer, s'il le fallait, que la WWE prévoit du lourd pour son public tricolore.