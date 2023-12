Catch : Négociations révélées, la WWE s’attaque à du lourd après CM Punk !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En novembre dernier, la WWE frappait un grand coup en bouclant le retour de CM Punk, parti il y a près de dix ans. Une preuve que rien n’est impossible chez le mastodonte du catch, alors que les relations étaient plus que houleuses entre les deux parties. Et désormais, c’est avec une autre de ses anciennes stars que la WWE voudrait trouver un accord…

Après une année 2023 pleine de surprises, marquée par le retour de CM Punk et Randy Orton aux Survivor Series, la WWE se penche sur 2024. En avril, l’organisation reine du catch fêtera les quarante ans de son grand évènement "WrestleMania" et a logiquement de grosses ambitions pour le show. Du sang neuf pourrait encore arriver, notamment à l'occasion du "Royal Rumble", lieu de toutes les surprises, qui aura lieu le 27 janvier prochain. Et comme avec CM Punk, c’est vers un de ses anciens talents que la WWE pourrait trouver son bonheur.

Négociations entamées… et terminées avec Sasha Banks ?

Considérée comme l’une des catcheuses les plus populaires ces dernières années, Sasha Banks fait l’objet de rumeurs pour son avenir. Renommée Mercedes Moné lors de ses apparitions au Japon à la NJPW ou du côté de l’AEW (aperçue simplement dans les travées de Wembley à l’occasion du show "All In"), la star de 31 ans est proche d’un retour sur le ring après sa blessure à la cheville et ne manque pas d’options. D’après le site Fightful , la WWE a entamé les négociations avec Mercedes Moné, mais à en croire des sources internes, l’échange serait déjà clos faute d'accord et on s’attendrait à voir la catcheuse apparaître dans une autre compagnie très rapidement.

Mercedes Moné ironise sur son avenir