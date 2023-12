Catch : The Rock de retour à la WWE, les démarches sont lancées !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme l’un des plus grands noms du monde du catch, The Rock a quitté le ring il y a près de vingt ans pour les plateaux de cinéma, se contentant désormais de rares apparitions à la WWE. Les fans rêvent désormais d’une dernière pige avant une retraite définitive, et celle-ci pourrait débuter dès le début de l’année 2024.

L’année 2024 s’annonce encore chargée pour la WWE, avec notamment un passage historique en France. Le 4 mai 2024, Lyon accueillera au sein de sa LDLC Arena flambant neuve le premier pay-per-view de l’histoire de la compagnie dans l’Hexagone avec "Backlash France", sans oublier la veille la tenue de l’émission hebdomadaire "Smackdown" dans la même enceinte. Un déplacement qui s’inscrit dans la volonté de la WWE de s’internationaliser davantage avec l’organisation d’événements importants aux quatre coins du monde. L’Allemagne aura également son pay-per-view (ou Premium Live Event comme l’appelle la WWE) avec "Bash in Berlin" en août, tandis que l’Australie recevra quant à elle "Elimination Chamber" en février, avec des ambitions XXL.

Catch : La WWE a trouvé son nouveau John Cena, une offre XXL va tomber https://t.co/kVfvm8ipWs pic.twitter.com/tjnc19BYdJ — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

L’Australie veut faire appel à The Rock

C’est en effet ce qu’a révélé le week-end dernier le quotidien régional The West , dévoilant l’existence d’échanges entre les responsables du tourisme de l’État d’Australie-Occidentale (Tourism WA) et la WWE concernant la présence de The Rock à l’évènement australien le 24 février prochain. Dans des courriels obtenus par le journal, les responsables du tourisme ont posé une série de questions à la WWE concernant leur accord et notamment sur la possibilité d'attirer de grands noms à "Elimination Chamber". « Quelle est la capacité de l'hôte à dicter aux talents clés de participer à un PLE ? Par exemple, pourrions-nous tenter d'attirer des anciens de la WWE tels que Dwayne Johnson ? », a-t-il été demandé à l’organisation reine du catch. La réponse de la WWE a été effacée.

« Ce serait énorme d'avoir quelqu'un comme The Rock »

Ce n’est pas la première fois que le nom de Dwayne Johnson est évoqué pour le show de février 2024, alors que The West Australian dévoilait en septembre dernier que The Rock avait « une chance » de venir jusqu’à Perth malgré un calendrier surchargé à Hollywood. L'idée paraît possible sur le papier alors que la 40e édition de "WrestleMania" aura lieu en avril. Il y a donc fort à parier que la WWE veuille frapper fort à l'occasion de son plus gros show de l'année et la présence de Dwayne Johnson à "Elimination Chamber" servirait alors de rampe de lancement pour l'organisation d'un match important à Philadelphie, mais son planning et ses obligations d'acteur (comprenant notamment l'assurance) corsent sérieusement les projets. L’Australie ne cache pas en tout cas sa volonté de convaincre la star de Fast and Furious et Jumanji de faire le déplacement. « Ce serait énorme d'avoir quelqu'un comme The Rock ici en Australie-Occidentale. J'ai vu qu'il avait fait une apparition surprise récemment à Smackdown, alors bien sûr, nous aimerions le voir sur le ring dans le cadre de cet événement exclusif », a déclaré Rita Saffioti, ministre du Tourisme. La dernière apparition du Rock dans une émission de la WWE remonte effectivement au 15 novembre dernier, tandis qu’il n’a plus catché depuis 2016, et une exhibition de quelques secondes à "WrestleMania 32". Cela fait en revanche dix ans qu’il n’a pas disputé de vrai match à la WWE.

😱😱😱@TheRock is here!!!!!!!#SmackDown pic.twitter.com/f9L07kvw1Y — WWE (@WWE) September 16, 2023

La WWE voulait un stade en Australie