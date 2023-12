MMA : Les premiers gros combats de l’année 2024 déjà officialisés par l’UFC

Florian Barré

Ces derniers jours, le patron de l’UFC, Dana White, a annoncé quelques combats qui auront lieu début 2024. De quoi mettre l’eau à la bouche des fans alors que les fêtes de fin d’année marquent une pause dans un calendrier constamment chargé. Parmi les révélations faites par l’organisation reine du MMA, trois gros affrontements sont déjà prévus pour le fameux UFC 300.

Le 16 décembre dernier, l’UFC accueillait à la T-Mobile Arena de Las Vegas, le dernier évènement de l’année. Un évènement marqué par la victoire de Leon Edwards sur Colby Covington mais surtout par la bagarre entre Sean Strickland et Dricus du Plessis dans les gradins de l’arène. On le sait, les deux hommes s’affronteront le 21 janvier prochain, lors de l’UFC 297, pour la ceinture des poids moyens de l’UFC et ce coup de chaud survenu entre les deux hommes permet aux fans de rester tenus en haleine pendant les fêtes de fin d’année.

MMA : Il l’avoue, Cédric Doumbè a déclenché sa signature à l’UFC https://t.co/KUN10boqya pic.twitter.com/qrBtw8ozTx — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

La France représentée en février et en mars

Mais, tout comme le combat entre Alexander Volkanovski et Ilia Topuria à l’UFC 298, cet énorme combat entre l’Américain et le Sud-Africain est prévu depuis un petit moment déjà. Dana White a annoncé d’autres duels depuis. Robert Whittaker, numéro trois de la même catégorie, affrontera le numéro 6, Paulo Costa, à l’UFC 298 qui se tiendra le 17 février. Le numéro 10 des poids mi-moyens Ian Machado Garry fera quant à lui face à Geoff Neal lors de l’UFC 299, qui aura lieu le 10 mars.



Mais White ne s’est pas arrêté là. Il a confirmé que l’UFC Mexico aurait un Brandon Moreno vs Amir Albazi en main event. Le co-main event concocté sera tout aussi alléchant : revanche en cinq rounds entre Brian Ortega et Yair Rodriguez. Du côté des Français maintenant, en plus de l’UFC Fight Night 235 du 3 février, où Nassourdine Imavov et William Gomis seront sur la carte principale, Dana White a officialisé le retour de Manon Fiorot dans l’octogone. La numéro 3 des poids mouches devra se défaire de la numéro 2, Erin Blanchfield, à l’UFC Atlantic City, le 30 mars prochain. La gagnante obtiendra un combat pour le titre de la catégorie.

L’UFC 300 entre-ouvre ses portes

Enfin, et c’était sans doute l’annonce la plus attendue par les fans, trois combats ont été dévoilés pour l’UFC 300 du 13 avril, que Dana White ne cesse de vendre. Tout d’abord, l’ancien champion des poids mi-lourds, Jiri Prochazka, affrontera le numéro 5 Aleksandar Rakic. Ensuite, Aljamain Sterling, ancien champion des poids coqs, montera chez les poids plumes pour affronter le numéro 7 Calvin Kattar. Enfin, l’espoir Bo Nickal sera de retour pour affronter Cody Brundage chez les poids moyens et tentera de signer sa troisième victoire de rang à l’UFC. Bien que ces trois combats soient officiels, le PDG de l’UFC n’a pas encore annoncé l’événement principal, mais il est probable que d’autres affrontements – y compris des combats pour le titre – soient dévoilés dans un avenir proche.