Samedi soir, durant l’UFC 296, un KO a laissé les fans de MMA bouche bée. Josh Emmett, classé numéro 6 chez les poids plumes, affrontait le numéro 10, Bryce Mitchell. Dès le 1er round, Emmett a endormi Mitchell d’une droite dévastatrice. Ce dernier est resté au sol inconscient pendant de longues secondes, et a même été pris de convulsions. Quelques jours plus tard, il remercie son acolyte de ne pas l’avoir tué.

S’il s’est finalement relevé et a pu sortir de l’octogone sur ses pieds, le KO subi par Bryce Mitchell lors de l’UFC 296 a fait froid dans le dos. Ce n’est pas tous les jours que l’on voit un athlète convulser, en direct, à la télévision. Finalement, plus de peur que de mal, bien que les séquelles sur le cerveau soient bien réelles. Après l’événement, le combattant de 29 ans a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où il remercie chaleureusement Josh Emmett, son adversaire du moment, de ne pas l’avoir tué.

« Je suis tellement heureux d’être ici, en bonne santé »

« Je veux que tout le monde sache que je vais bien. Je tiens à vous remercier d’avoir regardé et j’ai été tellement béni ce week-end… Et je n’ai pas à me plaindre de quoi que ce soit. Cela aurait pu être bien pire. Quand j’étais à l’hôpital, il y avait des gens sans jambes, sans bras, avec des visages tout abîmés, comme si le gars avait eu un accident de voiture, alors je ne peux pas me plaindre de quoi que ce soit. Je suis tellement heureux d’être ici, en bonne santé, je vous aime tous et je vous remercie. » a-t-il d’abord lâché sur Instagram avant de faire une seconde vidéo où il remercie directement Emmett.

« Merci de ne pas m'avoir achevé Josh »

En effet, le numéro 6 des poids plumes aurait pu sauter sur Mitchell et lui asséner un ultime coup. Il s'en est fallu de peu pour que ce dernier ait des dégâts irréversibles et il en a pleinement conscience aujourd’hui : « Je suis tellement content de (l'attitude de) Josh Emmett, car juste après le KO, il aurait pu suivre le tout avec un coup de poing marteau et ça m’aurait probablement tué. Mais il n’a même pas continué l'action, il était juste satisfait de son KO et s'est éloigné de moi. Je suis tellement reconnaissant pour ça. Je m’en souviendrai toujours. J'aime beaucoup son équipe, Alpha Male Team je vous aime. Merci de ne pas m'avoir achevé Josh. (...) C'est ça être un homme: s'éloigner et prendre soin de la personne alors que tu peux l'achever. »

