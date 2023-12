MMA : Covington mortifié par deux champions de l’UFC après ses propos choquants

Florian Barré

Avant son combat contre Leon Edwards pour le titre des welterweight de l’UFC, Colby Covington a tenu des propos injurieux à l’égard de son adversaire et de son défunt père. Il ne fait aucun doute que celui-ci est allé trop loin. Non seulement il a déclenché la colère d’Edwards, impérial dans l’octogone le lendemain, mais en plus, il s’est fait deux nouveaux ennemis : Sean Strickland et Jon Jones.

« Tu es peut-être le gars le plus stupide de l'UFC et samedi soir, je vais t'emmener dans un endroit où tu ne voudrais jamais être. Je vais t’amener au septième niveau de l'enfer, on passera le bonjour à ton père pendant que nous y sommes. » Voici les mots employés par Colby Covington avant d’affronter le champion UFC de sa catégorie, Leon Edwards. Forcément, ce dernier a très mal réagi sur le moment, mais il n’est pas le seul. En effet, Sean Strickland s’est immiscé dans l’histoire et a eu des mots très durs envers celui que l’on surnomme « Chaos ».

« Il est la définition même d’une p*tain de chienne »

Champion incontesté des poids moyens de l’UFC depuis sa victoire contre Israel Adesanya le 10 septembre dernier, Strickland a pris la défense d’Edwards avec des mots d’une violence rare : « Colby est une véritable m*rde. Si vous connaissez Colby personnellement, il a bousillé toutes les personnes qu’il connaît et je considère Colby comme une insulte personnelle à mon égard parce que les Trumpistes, les Républicains, vous êtes mes p*tains de gars. Les cols bleus, vous êtes mon peuple et vous avez un c*nnard comme Colby qui prend la bannière et qui n’en a rien à faire de vous et qui se moque du père de Leon, c’est le plus grand geste de c*nnard que vous puissiez faire. »



« Méchant, gentil, ça n’a pas d’importance. La mère de Leon a élevé seule un garçon pour qu’il devienne un p*tain d’homme. Pour gagner un titre UFC. Pour être un homme bon et un vrai Américain l’applaudirait pour cela. Il ne le démolirait pas pour ça. Alors juste pour que vous le sachiez, Colby est une m*rde humaine et s’il se tenait ici juste à côté de moi, la seule chose qu’il ferait serait d’appeler le 911 parce qu’il est la définition même d’une p*tain de chienne. »

Jon Jones fracasse Covington