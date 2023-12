MMA - UFC : Chandler dévoile la raison pour laquelle le retour de McGregor tarde autant

Florian Barré

On le sait, Michael Chandler attend avec impatience une confrontation avec Conor McGregor. En effet, les deux athlètes ne se sont jamais combattus à l’UFC et cela pourrait offrir un véritable spectacle pour le retour de l’Irlandais dans l’octogone. Malgré l'enthousiasme de Chandler, McGregor et l'UFC ont retardé à plusieurs reprises leur confrontation, sans aucune annonce, ni raison officielle.

Michael Chandler est de plus en plus frustré par le jeu du chat et de la souris, entrepris avec Conor McGregor depuis quelques mois, à tel point qu’il a officiellement défié Nate Diaz pour l’UFC 300 : « Tiens-toi bien. J’aimerais bien te faire craquer la mâchoire. Les choses ne sont toujours pas claires avec cet ancien combattant qui se fait passer pour un vrai combattant. » Mais en réalité, l’Américain n’a qu’une intention : affronter The Notorious.

McGregor apeuré par Chandler ?

Seul McGregor sait avec certitude quel adversaire il souhaite pour son retour à l’UFC. Ainsi Chandler pense que l’ancien double champion préfèrerait éviter de l’affronter, pour obtenir un combat plus facile. « Nous allons nous battre, et je pense qu'en ce moment, il essaie de m'attendre », a déclaré Iron sur le podcast de Steve-O. « Je veux dire, parce que si vous étiez lui, voudriez-vous attendre le plus longtemps possible un gars comme moi, qui suis un vrai combattant, qui veut être là-dedans, qui veut concourir ? Alors je dis, merde, je vais aller combattre quelqu'un d'autre, et ensuite il pourra mener un combat plus facile. Il peut trouver un combat beaucoup plus facile que de me battre. »

À la place de McGregor, Chandler ferait la même chose