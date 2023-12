MMA - UFC : Surprise ! Pereira en pole pour la ceinture intérimaire des poids lourds au détriment de Ciryl Gane

Florian Barré

Alors qu’il était encore le champion incontesté des poids moyens il y a un an, Alex Pereira se dirige vers une montagne. Le Brésilien pourrait prochainement faire ses débuts dans la catégorie heavyweight de Ciryl Gane, alors qu’il règne aujourd’hui sur les poids mi-lourds. C’est du moins l’allusion récente qu’a fait « Poatan ». Une allusion qui plaît beaucoup à un certain Tom Aspinall, champion intérimaire de la division.

Alex Pereira n'a pas perdu de temps pour faire partie de la crème de la crème de l’histoire du MMA et pourrait être sur la bonne voie pour réaliser quelque chose qui n’a jamais réalisé auparavant à l’UFC. Après avoir été champion des middleweights et des light heavyweights, le Brésilien pourrait tenter sa chance chez les heavyweights. L’organisation reine a déjà prévu un combat pour le titre entre Stipe Miocic et Jon Jones, mais pourrait, comme ce fut le cas en novembre déjà, intégrer un combat pour la ceinture intérimaire en attendant.

MMA : Conor McGregor s’en prend violemment à l’UFC ! https://t.co/RMg7eYcCgj pic.twitter.com/SUrLv0rr4y — le10sport (@le10sport) December 25, 2023

Ciryl Gane laissé sur la touche

La question est désormais de savoir qui sera opposé à Tom Aspinall, champion intérimaire actuel ? Le Britannique aurait aimé un combat contre Jon Jones mais devra encore patienter pour deux raisons : premièrement Miocic a déjà été annoncé contre « Bones », mais en plus, le champion heavyweight s’est blessé au pectoral et ne pourrait revenir que dans une dizaine de mois selon les spéculations les plus insistantes. Deuxième option pour Aspinall : un combat contre Ciryl Gane. Cette fois, c’est le natif d’Atherton qui ne veut pas, estimant que le Français doit d’abord combattre un élément plus faible de leur division. Troisième option : Alex Pereira.

Aspinall vs Pereira pour l’UFC 300 ?