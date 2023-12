MMA - UFC : Un concurrent de Ciryl Gane s’en prend encore à Jon Jones ! Il s’explique

Florian Barré

Depuis sa victoire à l’UFC 295 contre Sergei Pavlovich, Tom Aspinall n’a qu’une seule idée en tête : obtenir la ceinture des poids lourds, détenue par Jon Jones. Pour cela, le Britannique a call-out à plusieurs reprises le champion incontesté des heavyweight et a recadré Ciryl Gane qui souhaitait l’affronter. Un comportement qui ne plaît pas à certains fans mais que l’athlète de 30 ans a tenté d’expliquer.

C’est une situation délicate à laquelle Dana White fait face chez les poids lourds de l’UFC. En effet, s’étant déchiré le pectoral, Jon Jones bloque la catégorie. Le champion en titre a clairement fait savoir qu’il ne combattra personne d’autre que Stipe Miocic à son retour, pas même le champion intérimaire, Tom Aspinall. Pourtant le Britannique réclame publiquement ce combat après avoir battu Sergei Pavlovich début novembre. Mais Dana White a d’autres plans en tête et reste déterminé à opposé Bones et Miocic dans la cage.

McGregor, Ngannou… Quiz sur les combattants de MMA les plus riches en 2023 https://t.co/eMtwl8fYI2 pic.twitter.com/CKniEoD7lq — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

Aspinall critique la legacy de Jones

Frustré, Tom Aspinall a de nouveau fait parler de lui en évoquant la carrière de Jon Jones, dont il est fan depuis des années : « Si on examine vraiment son CV, la plupart des mecs contre lesquels il a combattu étaient des poids moyens. » Il faut comprendre dans cette déclaration que, lorsqu’il était au sommet chez les mi-lourds, Bones aurait bénéficié d’un avantage considérable dans la majorité de ses combats de par la morphologie de ses adversaires. Révélation qui est vraisemblablement fausse.

« Je suis son plus grand fan »