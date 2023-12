MMA - UFC : Un immense combat prend forme dans la division la plus relevée

Florian Barré

Qui va faire tomber Islam Makhachev ? Depuis le 22 octobre 2022 et sa victoire contre Charles Oliveira, le Daghestanais est le champion des poids légers de l’UFC. Depuis, ce dernier a défendu deux fois sa ceinture, deux combats contre Alexander Volkanovski donc un en short notice après le forfait d’Oliveira. Tête à abattre, Makhachev possède désormais de nombreux challengers. Aujourd’hui, c’est Justin Gaethje qui insiste pour un duel au sommet. Et ça ne déplaît pas au protégé de Khabib Nurmagomedov.

Reconnu comme étant l’un des hommes les plus violents de l’UFC, Justin Gaethje (25-4-0) aimerait avoir l’opportunité de combattre pour le titre des lightweights face à Islam Makhachev (25-1-0). Tombeur de Rafael Fiziev et Dustin Poirier en 2023 et fort de son titre BMF (Baddest Motherf*cker), l’Américain mérite sans doute plus que quiconque ce combat en 2024. « En attente de l’appel. Je suis prêt dès que vous l’êtes. Voyons qui peut envoyer le premier coup de pied à la tête de l’autre. Do Bronx (Charles Oliveira) a eu sa chance et ne s’est pas présenté pour la revanche. C’est comme ça que ça se passe. » a-t-il écrit sur X.

MMA - UFC : Michael Chandler attaque Conor McGregor sur ses entraînements https://t.co/PMb0J7MA6Y pic.twitter.com/uRczNBPlMm — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Makhachev répond !

Pas fan des revanches, cet appel du pied de Justin Gaethje tombe à pic pour Makhachev. De plus, Charles Oliveira a annoncé son retour dans l’octogone il y a peu et semble se préparer pour affronter Arman Tsarukyan. Tout est donc bien aligné pour que le Gaethje-Makhachev ait lieu. D’ailleurs, le Daghestanais n’a pas tardé à réagir en déclarant : « Je peux faire plus qu’envoyer des coups de pied, sois prudent. »

« Ce mec frappe vraiment fort »