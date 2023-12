MMA : Benoît Saint-Denis déclare sa flamme au RC Lens

Florian Barré

Nouveau membre du top 15 des poids légers de l’UFC depuis quelques semaines, Benoît Saint-Denis reprend tout juste l’entraînement après un repos bien mérité. Interrogé par So Foot, le « God of War » a partagé sa passion pour le ballon rond et a fait une révélation surprenante en dévoilant les noms de ses deux équipes favorites.

Il est l’un des combattants français les plus en forme du moment. Benoît Saint-Denis est récemment venu à bout de l’Américain Matt Frevola lors de l’UFC 295, ce après seulement 91 secondes passées dans la cage. Depuis, le Nîmois a pris du temps pour lui et sa famille avant de retourner s’entraîner courant décembre. En attendant de connaître la date de son prochain combat et le nom de son futur adversaire, l’ancien des forces spéciales s’est entretenu avec So Foot.

Benoît Saint-Denis fan de Lens et… du LOSC

Dans cette interview, plusieurs thèmes ont été abordés, notamment au sujet de sa passion pour le football, qu’il essaie de suivre comme il peut. Alors que Saint-Denis a récemment concédé supporter le RC Lens du fait de ses années passées dans le Nord, il a apporté une précision intéressante dans les colonnes du média spécialisé : « C’est vrai que dans ma jeunesse, dès que je commençais à m’attacher à un club, on partait et j’avais tendance à passer à autre chose. Mais mes dernières années lycée, je les ai passées à Lille et ça m’a permis de beaucoup m’attacher au LOSC et au RC Lens. C’est un peu bizarre au vu de la rivalité, mais ce sont deux clubs dont j’apprécie énormément la ferveur qu’il y a autour. J’ai des potes lensois et lillois donc à chaque fois, c’est un peu notre match à nous et on se marre bien ensemble ! »

« C’est tellement dommage qu’il ait été trop en dents de scie »