Gerard Piqué pourrait investir dans le MMA avec une star de l’UFC

Bien actif dans et en dehors du football depuis qu’il a pris sa retraite, Gerard Piqué pourrait se lancer dans une nouvelle aventure. Après avoir investi dans le tennis ou dans la King’s League, un championnat de football aux règles hybrides, l’ancien défenseur central du FC Barcelone se verrait bien s’essayer au monde du MMA. C’est du moins ce qu’a laissé entendre Ilia Topuria dans une interview pour ESPN.

Gerard Piqué a été un immense défenseur du football moderne, remportant au cours de sa carrière 4 Ligue des Champions, un Euro, une coupe du Monde et bien d’autres trophées. Mais en plus de son talent pour le foot, l’Espagnol a toujours été un grand businessman. Dans un premier temps, il s’est essayé au tennis, en révolutionnant la Coupe Davis. Un échec cinglant. Par la suite, il a créé la King’s Ligue, une compétition de foot à 7 avec des règles très spéciales. Cette fois-ci, le projet a pris, bien aidé par la popularité de ses acteurs. En effet, la King’s League comprend 12 équipes, chacune menée par une star du monde du football ou des réseaux sociaux, ainsi parmi les capitaines, on peut trouver le streamer espagnol Ibai, Chicharito ou encore Kun Agüero.

« Piqué aime beaucoup le MMA »

Quoi qu’il en soit, Piqué a compris comment réussir son après carrière. Il pourrait désormais s’attaquer à une discipline en plein essor : le MMA. Dans une interview pour ESPN , Ilia Topuria a dévoilé avoir discuté avec l’ancien blaugrana sur les contours d’une ligue en Espagne. Le combattant hispanique, d’origine géorgienne, est l’une des figures montantes de l’UFC, où il défiera Alexander Volkanovski le 17 février prochain pour tenter d’obtenir la ceinture des poids plumes.



« Piqué aime beaucoup le MMA, nous avons discuté parce que nous allons voir si nous allons diriger un promoteur de MMA en Espagne. Nous avons parlé de beaucoup de choses, c'est la première fois que je le rencontre. Nous allons voir, je pense qu'il sera aussi là pour mon combat contre Volkanovski » a-t-il déclaré.

Un projet très sérieux