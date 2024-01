MMA : Ian Garry s’en prend à un champion UFC qui a fondu en larmes en pleine interview

Florian Barré

Interviewé sur le podcast « This Past Weekend » du comédien Theo Von, Sean Strickland, champion UFC des poids moyens, a fondu en larmes lorsque le sujet de son enfance a été abordé. L’Américain, connu pour ses frasques et ses propos souvent injurieux, s’est ainsi attiré les foudres de Ian Garry, challenger chez les poids mi-moyens. Ce dernier a souvent été pris à partie par Strickland et trouve, de ce fait, la situation cocasse.

Depuis des mois, Ian Garry est moqué par un bon nombre de fans et par quelques combattants. Entre autres, Sean Strickland parle régulièrement de l’athlète irlandais de 26 ans et de sa femme Layla Machado (40 ans). Cette dernière est perçue comme une croqueuse d’hommes, présente seulement par intérêt et est donc la cause de nombreuses insultes. Et si Strickland se permet ce genre de commentaires, il n’apprécie pas que l’on évoque les sujets qui le font souffrir.

Strickland, traumatisé par son père

En conférence de presse avant l’UFC 296, l’Américain avait reçu une attaque de Dricus du Plessis, son prochain adversaire, au sujet de son enfance. Strickland, maltraité durant sa jeunesse, avait donc vu rouge et récemment, le champion des poids moyens s’est mis à pleurer en évoquant le sujet sur le podcast de Theo Von. « Je n’ai pas un seul souvenir heureux de mon enfance. Je me souviens avoir arrêté de croire en Dieu quand j’étais en maternelle, et de pleurer en allant me coucher le soir, en pensant à me suicider. Je me souviens m’être dit ‘Comment peut-il y avoir un Dieu ? Comment pourrait-il me laisser dans cette situation ?’ Il n’y a pas de p*tain de Dieu. (…) Tu ne sais même pas ce que c’est que le suicide, parce que t’es en maternelle. Mais t’es là allongé sur ton lit, et tu veux juste en finir. Tu te dis ‘j’en peux plus de tout ça’. » a-t-il lâché, très ému.

Ian Garry répond à Strickland