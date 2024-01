MMA - UFC : Conor McGregor enfin de retour !

Florian Barré

Depuis plusieurs mois, Conor McGregor est annoncé de retour à l’UFC mais l’organisation et le combattant ont du mal à se mettre d’accord sur une date exacte et un adversaire. Désormais, c’est chose faite ! L’Irlandais a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il annoncerait le tout le 1er janvier 2024. Nate Diaz, Michael Chandler ? Retour en avril pour l’UFC 300 ?

L'ancien champion poids plume et poids léger de l'UFC, Conor McGregor, devait initialement être opposé à Michael Chandler fin 2023, après que les deux athlètes se soient affrontés lors de la dernière saison de The Ultimate Fighter . Malheureusement pour les fans de l’Irlandais, la date du retour du Notorious dans la cage a été repoussée. Pour l’heure, nul ne sait si Chandler se tiendra de l’autre côté de l’octogone le soir du come-back de McGregor. Personne, sauf McGregor lui-même.

Gerard Piqué pourrait investir dans le MMA avec une star de l’UFC https://t.co/UIeOrAzLbG pic.twitter.com/8JRbxRCYPd — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

« Le plus grand retour de l’histoire du sport »

En effet, le combattant de 35 ans - qui n’a pas combattu depuis 2021 et sa blessure à la jambe contre Dustin Poirier, l’obligeant à subir une intervention chirurgicale et des mois de rééducation - a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il allait dévoiler très prochainement la date de son retour et le nom de son futur adversaire : « J’annoncerai la date de mon combat et mon prochain adversaire le jour du nouvel an 2024. […] Le plus grand retour de l’histoire du sport. »

Chandler serein avant l’annonce du Notorious