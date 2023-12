MMA - UFC : Dana White donne des nouvelles positives au sujet du retour de McGregor

Florian Barré

Samedi dernier, Conor McGregor s’était vivement agacé de la tournure que prenait son retour à l’UFC. « The Notorious », présent en Arabie saoudite pour voir les combats de Deontay Wilder et Anthony Joshua, a donc mis l’organisation reine du MMA en porte-à-faux, estimant qu’il n’était pas respecté comme il devrait l’être par Dana White. Ce mercredi, le patron de l’UFC a répondu à l’Irlandais.

À la recherche d’un combat et de reconnaissance, Conor McGregor attend impatiemment son retour dans l’octogone. Absent depuis plus de deux ans, The Notorious espère pouvoir avoir son nom sur la carte légendaire annoncée pour l’UFC 300. Ainsi, il pousse Dana White, PDG de l’UFC, à rapidement prendre les choses en main et lui trouver un adversaire. « Les saoudiens me parlent d’affronter Pacquiao, l’UFC me propose rien. Donnez-moi quelque chose. Je devais faire mon retour en avril 2024, et même en décembre. Pour tout ce que j’ai apporté à ce sport, je vends plus qu’eux tous réunis, personne dans l’histoire des sports de combat n’a été traité comme je suis traité actuellement… Ils devraient ouvrir ces p*tains de vannes pour moi. J’attends. Je commence à perdre patience. » a balancé l’Irlandais au micro de talkSPORT samedi dernier.

« On va trouver une solution »

Le message de McGregor est évidemment remonté jusqu’aux oreilles de Dana White. Ce dernier est donc revenu sur le sujet lors d’un live Instagram, entre deux annonces pour le 300ème pay-per-view de l’histoire de l’organisation. « On a parlé ce soir. Je suis à Abu Dhabi et lui à Dubaï en ce moment. On va trouver une solution. On discute. » a-t-il concédé. En somme, le contact est renoué entre les deux hommes. Une bonne chose de faite.

Diaz ou Chandler pour McGregor ?