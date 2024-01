À fond dans la boxe, Francis Ngannou évoque son avenir dans le MMA

Florian Barré

Depuis sa victoire contre Ciryl Gane lors de l’UFC 270 en janvier 2022, Francis Ngannou n’a plus combattu en MMA. Si le Camerounais a quitté l’organisation reine de la discipline pour rejoindre le PFL, il n’y a pas encore mis les pieds officiellement. La raison est simple : « The Predator » mène une double vie. Actuellement il performe en boxe anglaise puisque après avoir affronté Tyson Fury il se prépare à combattre Anthony Joshua.

Quand Francis Ngannou s’est engagé avec le PFL l’année passée, c’était à condition de pouvoir boxer en parallèle de sa carrière MMA. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’organisation concurrente de l’UFC se plie en quatre pour faire plaisir au Camerounais. En effet, The Predator va bientôt remonter dans le ring, à défaut de performer dans une cage, ce face au poids lourd Anthony Joshua, le 8 mars prochain en Arabie saoudite.

MMA : Entre Gane et Doumbè, Benoît Saint-Denis affiche sa préférence https://t.co/TqIOwES183 pic.twitter.com/oTIbtk6lWw — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Une question d’argent

Selon le magazine Forbes , le combat rapportera 18 millions d’euros à Ngannou. C’est le double de ce qu’il avait touché après sa défaite contre Tyson Fury fin octobre. Si c’est évidemment une bonne chose pour lui et ses finances, les dirigeants du PFL doivent commencer à se poser des questions. L’athlète de 37 ans devait revenir au MMA en ce premier trimestre 2024 et apporter la lumière sur sa nouvelle organisation. Ce ne sera finalement pas pour tout de suite.

« C’est possible que je combatte en MMA en 2024, mais rien n’est sûr »