WWE Backlash 2024 : Quel prix pour les billets du show en France ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les 3 et 4 mai prochain, la WWE s’installe près de Lyon du côté de la LDLC Arena à l’occasion du show "Backlash", le premier pay-per-view de la compagnie dans l’Hexagone. Les fans et les curieux désireux d'assister à cet événement historique pour le catch en France pourront prendre leur ticket dès mercredi, mais à quel prix et comment ? Voici quelques précisions pour se préparer au mieux.

L’attente prend fin ! En novembre dernier, la WWE officialisait l’organisation du premier pay-per-view (également appelé Premium Live Event) de l’histoire de la compagnie de catch en France, "Backlash", qui se tiendra le 4 mai 2024 à 20h du côté de la LDLC Arena, qui peut accueillir jusqu’à 16.000 spectateurs selon sa configuration. La nouvelle enceinte située près de Lyon a été choisie par la WWE pour ce rendez-vous important, avec la tenue la veille du show "Smackdown". Pour obtenir ses billets, il faudra se montrer à l’affût à partir de mercredi.

Les dates à connaître pour la billetterie

La billetterie pour les deux shows (Smackdown + Backlash) ouvre en effet dès mercredi 10h pour les personnes qui se sont inscrites à la pré-vente mise en place par la WWE. Il faudra se rendre sur l’adresse figurant dans l’e-mail envoyé par la WWE et inscrire le code transmis pour accéder aux places réparties sur douze catégories (ringside + travées). Le nombre de tickets achetés sur une même commande est limité à six. Jeudi, un créneau réservé aux personnes inscrites à l’alerte TicketMaster et de la LDLC Arena sera ouvert, à la même heure. La billetterie sera enfin accessible au grand public vendredi, toujours à 10h. Il est important de signaler que seuls les billets couplés pour les 3 et 4 mai 2024 seront disponibles. L’attente se poursuit pour celles et ceux qui désirent se rendre qu’à un des deux shows organisés par la WWE à Lyon, dans la limite des places restantes.

🇫🇷 Une idée de la configuration de la LDLC Arena pour #WWEBacklash le 4 mai (et #SmackdownAB la veille)Ouverture de la billetterie dès mercredi 10 janvier 🗓️ pic.twitter.com/5AnVu5rUlG — Bernard Colas (@BernardCls) January 6, 2024

Quel prix pour assister à Smackdown et Backlash en France ?

C’est la grande question qui taraude les fans avant l’ouverture de la billetterie. Combien faudra-t-il dépenser pour aller voir Cody Rhodes, Seth Rollins ou encore Randy Orton en France, trois des superstars annoncées pour l’heure par la WWE ? Le secret est bien gardé alors que nous avons tenté d’en savoir davantage sur la grille tarifaire. Une source nous a indiqué comme on pouvait le supposer qu’il faudra s’attendre à des prix « plus ou moins proches » à ceux proposés par la WWE pour "Bash in Berlin", autre PLE européen qui aura lieu en Allemagne le 31 août. Soit entre 109€ pour la catégorie la moins élevée et plus de 1.400€ pour la plus élevée sans compter les packs VIP. D'autres places avaient été mises en vente pour 143€, 171€ ou encore 221€ pour les plus accessibles, avant d'atteindre la barre des 300€.