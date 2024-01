MMA - UFC : « Ils pensaient que j’étais mort », le récit choquant de Mitchell à propos de son KO contre Emmett

Florian Barré

Durant l’UFC 296 en décembre, un KO a choqué la planète MMA. Josh Emmett, classé numéro 6 chez les poids plumes, affrontait le numéro 10, Bryce Mitchell. Dès le 1er round, Emmett a endormi ce dernier d’une droite dévastatrice. Resté au sol inconscient pendant de longues secondes, Mitchell a été pris de convulsions, laissant croire à ses proches une mort certaine.

S’il s’est finalement relevé et a pu sortir de l’octogone sur ses pieds, le KO subi par Bryce Mitchell lors de l’UFC 296 fait froid dans le dos. Ce n’est pas tous les jours que l’on voit un athlète convulser, en direct, à la télévision. Et bien que les séquelles laissées par ce KO soient bien réelles, plus de peur que de mal, Mitchell va bien. Quelques jours plus tard, le combattant de 29 ans était revenu sur cette soirée difficile, dont il n’a presque aucun souvenir.

« J’ai été tellement béni ce week-end… »

« Je veux que tout le monde sache que je vais bien, avait-il d’abord lâché. Je tiens à vous remercier d’avoir regardé et j’ai été tellement béni ce week-end… Et je n’ai pas à me plaindre de quoi que ce soit. Cela aurait pu être bien pire. […] Je suis tellement heureux d’être ici, en bonne santé, je vous aime tous et je vous remercie. […] Je me rappelle de rien jusqu'au moment où ils m'ont assis à l'arrière de l'ambulance, là ma mémoire est revenue petit à petit... tout ce qui s'est passé avant, où je me réveille, je parle à Dana (White), je parle à tout le monde : je me rappelle de rien de tout ça. »

« Tous ceux que je connaissais pleuraient »