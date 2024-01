Boxe - UFC : « Il a changé ma vie », le message touchant du coach de Ngannou

Florian Barré

En quittant l’UFC pour devenir un athlète plus libre, Francis Ngannou était à la recherche de meilleures conditions de vie. Pas seulement pour lui, mais également pour ses adversaires ainsi que l’équipe qui l’entoure. Finalement, il a rapidement trouvé son bonheur puisque le combat face à Tyson Fury lui aurait rapporté près de 10 millions de dollars. Une somme considérable qu’il a partagé avec ses proches, notamment son coach Erik Nicksick. Ce dernier en a même pleuré.

En octobre dernier, Francis Ngannou et Tyson Fury se sont retrouvés sur un ring de boxe pour un combat bien plus égal que ce qui était imaginé. Déclaré perdant aux points, le Camerounais aurait empoché un jackpot de 7,3 millions d’euros pour le combat. C’est dans ce contexte qu’Eric Nicksick, qui entraîne le natif de Batié depuis de nombreuses années, s’est confié dans un entretien accordé à MMA Junkie.

MMA : Zidane, Giroud… Benoît Saint-Denis révèle son idole dans le foot https://t.co/fdJy8VLe6z pic.twitter.com/EuWYXenPDM — le10sport (@le10sport) January 1, 2024

« J’ai littéralement fondu en larmes »

Nicksick explique ainsi que Ngannou a fait preuve d’énormément de générosité après le combat contre le Gypsy King : « C'est la somme la plus importante que j'ai jamais reçue d'un combattant, c'est incroyable. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. Évidemment, Francis a toujours pris grand soin de moi, mais j'ai quand même été choqué. Quand j'ai vu mon compte ce matin-là, j'ai littéralement fondu en larmes. Pour de vrai. J'ai littéralement fondu en larmes parce qu'il a changé ma vie, pas seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue financier. »

« Il aime chacun d'entre nous et il le montre »