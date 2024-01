MMA : Francis Ngannou tacle les organisations comme l’UFC

Florian Barré

Ancien champion des poids lourds de l’UFC et « homme le plus dangereux au monde » selon un panel d’observateurs assez large, Francis Ngannou a récemment fait le pari de quitter l’organisation reine de MMA pour rejoindre le PFL et participer à plusieurs évènements de boxe. Un choix qui s’est avéré payant et qui donne enfin du pouvoir à sa parole.

Il y a peu, Eddie Hearn, promoteur de l’ancien double champion des poids lourds Anthony Joshua, a affirmé que le prochain combat de la star britannique est toujours prévu pour le mois de mars en Arabie Saoudite. Il a également affirmé que Francis Ngannou faisait partie des adversaires potentiels du boxeur. « En ce moment, nous avons trois combats en discussion car ils sont tous importants. Et cela n’implique pas Deontay Wilder. Avant mars, notre objectif, et nous en avons discuté, est de combattre le vainqueur de Fury contre Usyk. C’est tout ce que nous voulons faire. De toute évidence, il y a un combat de Hrgovic pour le titre mondial des poids lourds ; il y a un combat de Francis Ngannou qui serait absolument colossal. Il y a d’autres poids lourds aussi, le combat de Zhang peut-être aussi avec Queensbury. » a balancé Hearn à IFL TV.

Le coup de gueule de Ngannou

Pour l’heure Ngannou est troisième dans la hiérarchie des combats potentiels de Joshua et cela grâce à son incroyable performance contre Fury fin octobre. Durant ce combat, il a donné tort à tous ceux qui pensaient qu’un combattant de MMA ne pouvait pas embêter un boxeur de renom. Dans une récente vidéo sur Youtube, Ngannou est d’ailleurs revenu sur ces derniers mois et les leçons qu’il en a tirées sont cuisantes : « J’ai eu beaucoup d’opinions controversées sur mes décisions de carrière parce que la plupart de ces choses concernaient ma carrière cette année. Nous avons négocié et discuté avec différentes organisations qui étaient intéressées… Et beaucoup d’entre elles essayaient simplement de surfer sur la hype et de se faire de l’auto-promotion. Vous savez, il y a beaucoup de gens différents et certains ont deux visages. »

« C’est pour cela qu’ils continuent à se faire avoir »