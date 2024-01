MMA - UFC : Conor McGregor annonce une date et un adversaire pour son retour

Florian Barré

Conor McGregor a enfin une date pour son retour à l'UFC. L'ancien champion de deux divisions a annoncé dimanche que son affrontement tant attendu contre Michael Chandler était prévu pour le 29 juin dans le cadre du pay-per-view annuel de l'International Fight Week de l'UFC. Un McGregor ricanant a déclaré dans son annonce sur les réseaux sociaux qu'il voulait que Chandler se batte chez les poids moyens, en -84kg – une demande que Chandler a rapidement accepté.

Pour son retour dans la cage, Conor McGregor, 35 ans, est provisoirement lié à un combat contre Michael Chandler depuis The Ultimate Fighter. Au total, « The Notorious » n'a combattu en MMA que quatre fois depuis qu'il a remporté le titre des poids légers de l'UFC avec une victoire en 2016 contre Eddie Alvarez. Son dernier combat remonte à il y a plus de deux ans, lorsque McGregor a subi une défaite cinglante en juillet 2021 contre Dustin Poirier, après s’être cassé la jambe pendant le combat.

McGregor fait son annonce, Chandler est prêt !

« Le plus grand retour de tous les temps aura lieu à Las Vegas, lors de l'International Fight Week du 29 juin. Adversaire, Michael Chandler – et le poids, M. Chandler, 185 livres. » a balancé McGregor dans une vidéo sur X. Chandler, 37 ans, a déclaré dimanche à ESPN qu'il n'était au courant d'aucune date officielle pour le combat, mais a déclaré: « C’est parti, c'est le combat pour lequel je me suis entraîné. N'importe quel poids - 155, 170, 185 livres - est bien avec moi. »

Un combat chez les poids moyens ?

La proposition de combat pour les -84kg faite par l’Irlandais est intéressante, car le poids de combat « naturel » de McGregor et Chandler est considéré comme étant à -70kg. McGregor a remporté des titres en -66kg et -70kg, et a concouru jusqu’en -77kg. Chandler a également détenu un titre en -70kg dans une autre promotion, et ses cinq apparitions à l'UFC se sont déroulées en -70kg. Ainsi, les deux hommes pourraient s’affronter dans une catégorie toute nouvelle pour eux : les poids moyens.