WWE : The Rock débarque, quelle date pour un retour sur le ring ?

Pour son premier show de 2024, la WWE a fait fort en ramenant The Rock au cours de ‘Monday Night Raw’. De quoi relancer les spéculations sur la possibilité de le voir affronter Roman Reigns lors de la 40e édition de WrestleMania en avril prochain, surtout avec la grosse allusion faite par Dwayne Johnson. Voici trois dates clés auxquelles l’icône de la WWE pourrait faire son retour sur les rings en cette nouvelle année.

Qui dit show spécial dit nécessairement surprise de taille à la WWE, qui présentait dans la nuit de lundi à mardi heure française son premier "Raw" de l’année intitulé ‘ Day One ’. Pour l’occasion, la venue d’un ancien champion avait fuité, sans connaître pour autant l’identité de ladite personne. Et les fans de la WWE ont été servis avec l’arrivée imprévue et toujours aussi électrisante de The Rock, qui en a profité pour faire une énorme allusion à un combat attendu de tous. « Quand The Rock sortira manger ce soir à San Diego, The Rock devrait-il s'asseoir dans un stand ou The Rock devrait-il s'asseoir au bar... ou The Rock devrait-il s'asseoir en bout de table », a lâché Dwayne Johnson de son vrai nom, référence directe à Roman Reigns, surnommé le Chef de Table ('Head of the Table' en anglais).

IF YA SMELL.....@TheRock has come back to #WWERaw! pic.twitter.com/GVwlc7jpm1 — WWE (@WWE) January 2, 2024

The Rock à WrestleMania 40, les indices se multiplient

Si ce type d’annonce accrocheuse est légion dans le catch, sans forcément être suivi des faits, il est intéressant de souligner la communication sans ambiguïté de la WWE, n’apportant aucune nuance en résumant le passage de Dwayne Johnson à son clin d’œil envers Roman Reigns. « The Rock revient et veut ‘The Head of the Table’ », peut-on notamment lire en titre de la vidéo publiée par la WWE sur YouTube , cumulant déjà plus d’un million de vues. La réponse de Roman Reigns, elle, a également fait réagir les internautes, le champion incontesté de la WWE aux plus de 1200 jours de règne se contentant d’un émoji pleurant de rire posté sur X (ex-Twitter).

😂 — Roman Reigns (@WWERomanReigns) January 2, 2024

L’histoire n’a pas besoin d’être écrite entre les deux hommes, liés par leurs origines samoanes avec des familles très proches. S’ils ont souvent été présentés comme cousins, Roman Reigns et The Rock ne sont toutefois pas liés par le sang. Un détail dans la rivalité fantasmé par une majorité de fans de catch, qui ne sont pas passés loin de voir leur rêve se réaliser l’année dernière. Invitée de Pat McAfee sur ESPN , la star de ‘Fast and Furious’ et ‘Jumanji’ avait révélé avoir été proche de participer au dernier "WrestleMania". « Nous étions vraiment très proches, mais nous ne parvenions pas réellement à comprendre de quoi il s'agissait. Nous avons donc décidé de poser nos crayons , confiait-il en septembre dernier. Puis nous nous sommes mis d'accord : 'Hé, écoute, il y a une fusion à venir [la WWE a fusionné avec l’UFC pour former le groupe TKO], ça finira par arriver, il y a WrestleMania à Philadelphie...' Je dis que c'est aussi une possibilité, je suis ouvert. » Un premier appel du pied d’une légende refusant de faire un retour bâclé sur un ring de la WWE, alors qu’elle n’a plus été au centre d´un match important depuis bientôt dix ans contre John Cena : « Il faut trouver ce que c'est parce que les fans méritent quelque chose d'incroyable et de sans précédent, et non seulement ça, mais je veux aussi rendre service au vestiaire, aux garçons et aux filles qui travaillent comme des forcenés. Que pouvons-nous faire pour les mettre dans une position qui leur permette de faire partie de quelque chose qui soit un nouveau changement, une nouvelle ère dans le monde du catch ? » Si The Rock est ouvert à l’idée de rechausser ses bottes de catcheur, à quel moment pourrait avoir lieu son retour ? Voici trois dates clés auxquelles la star de la WWE et d'Hollywood pourrait apparaître pour un match :

Ah oui, il n’y a donc aucune nuance dans la communication de la WWE✍🏼 “The Rock revient et veut ‘The Head of the Table’”Intéressant. #WWERaw pic.twitter.com/PJMtA3OTmV — Bernard Colas (@BernardCls) January 2, 2024

Le 27 janvier 2024 : le Royal Rumble

Le "Royal Rumble" apparaît logiquement comme le rendez-vous approprié pour lancer officiellement les bases d’un affrontement entre The Rock et Roman Reigns à WrestleMania. Pour rappel, le vainqueur du match éponyme aux 30 participants obtient l’assurance de faire partie d’un des combats principaux de l’événement du mois d’avril. Cette bataille royale est également le lieu de toutes les surprises, mais aussi un bon moyen pour l’ancien champion de la WWE de retrouver ses marques sur le ring.

Une simple intervention à l’issue du combat de Roman Reigns lors du show reste une option à prendre en compte, comme ce fut le cas le 3 avril 2011 avec son attaque surprise sur John Cena, un an avant leur confrontation à "WrestleMania 28".

Le 24 février 2024 : Elimination Chamber

Deux hommes pour une place. Si le nom de The Rock revient avec insistance au moment d’évoquer l’adversaire de Roman Reigns, celui de Cody Rhodes a également une place importante dans la réflexion, la nouvelle tête de gondole de la WWE ayant toutes les qualités requises pour récupérer la ceinture de champion incontesté, ou au moins tenté une nouvelle fois sa chance à l’occasion du 40e anniversaire de "WrestleMania". Si tel était le cas, Dwayne Johnson pourrait alors faire une infidélité aux États-Unis pour son retour sur le ring et s’envoler pour l’Australie afin d'y retrouver Roman Reigns ou figurer dans le combat en cage éponyme, là où aura lieu "Elimination Chamber" le 24 février, show qui aurait pu se dérouler à Paris comme nous vous l’avons révélé.

Les responsables du tourisme de l’État d’Australie-Occidentale (Tourism WA) ont d’ores et déjà soufflé le nom de The Rock à la WWE en vue d’une participation à l’évènement en février. The West Australian a récemment divulgué des emails entre les deux parties sur le sujet. « Quelle est la capacité de l'hôte à dicter aux talents clés de participer à un PLE ? Par exemple, pourrions-nous tenter d'attirer des anciens de la WWE tels que Dwayne Johnson ? », a-t-il été demandé à l’organisation reine du catch. La réponse de la WWE a été effacée. Fait intéressant, un autre courriel a fuité dans lequel on apprend que les responsables du tourisme de l’État d’Australie-Occidentale ont émis le souhait d’organiser un show sur deux soirs. La réponse de la WWE, négative, n’a pas été masquée cette fois-ci. La présence du Rock à "Raw" n’a en tout cas pas échappé aux Australiens, The West publiant ce mardi que « les chances de voir The Rock apparaître à Perth en février ont augmenté de façon spectaculaire ».

Les 6 et 7 avril : le week-end de WrestleMania

« La vitrine des immortels ». Le slogan de "WrestleMania" aura rarement aussi bien porté son nom avec une affiche entre Roman Reigns et The Rock. Celle-ci se placerait directement parmi les plus belles de l’histoire de la WWE, et quel meilleur endroit pour accueillir ce choc que "WrestleMania" ? Le show événement de la compagnie que l’on compare au SuperBowl du catch fête ses 40 ans en 2024, de quoi forcément pousser les dirigeants à proposer la carte la plus prestigieuse possible. Néanmoins, si The Rock prenait bel et bien part à l’événement, il y a fort à parier que son premier match officiel aurait lieu peu avant. En 2011, le People Champion avait participé à un combat par équipes contre Awesome Truth (R-Truth & The Miz) en novembre pour se remettre en jambe avant son premier choc en solo contre John Cena cinq mois plus tard.