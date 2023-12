Catch : Après CM Punk, nouveau retour majeur à la WWE ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la WWE proposera une édition spéciale de son programme phare "Raw" ce lundi 1er janvier 2024, intitulé "Day One" à l’occasion du jour de l’an, une surprise attend les fans puisqu’un ancien champion de la compagnie est pressenti pour apparaître. De qui s’agit-il ? Les rumeurs sont déjà nombreuses. Voici quelques pistes…

Une surprise pour démarrer l’année ? Alors que la WWE a frappé fort en 2023, avec en point d’orgue le retour de CM Punk aux Survivor Series, un évènement pourrait avoir lieu dès le 1er janvier 2024, date du premier Monday Night Raw de l’année. Selon le site spécialisé Fightful qui a pu s’entretenir avec une source interne, la compagnie est en bonne voie pour accueillir un « ancien champion de la WWE ». Un accord serait en effet proche de voir le jour entre les deux parties, ce que n’a d’ailleurs pas démenti Triple H, le responsable des contenus ayant pris la parole sur X (ex- Twitter ) : « Je ne vais pas confirmer ou infirmer les rumeurs sur l'apparition d'un ancien champion de la WWE au Day One de Raw, mais je vais vous dire de rester à l’écoute . » Une prise de parole rare face aux rumeurs qui vaut presque confirmation. Mais qui pourrait être ce mystérieux individu ?

Retour d’un blessé ?

Plusieurs options sont alors sur la table. La possibilité d’un retour de blessé de longue date est envisageable, et tous les regards sont immédiatement tournés vers Big E, gravement blessé à la nuque en mars 2022. Sheamus, éloigné des écrans depuis août, est lui aussi attendu, bien que son profil ne semble pas correspondre au profil évoqué par Fightful , précisant que ladite personne ne faisait pas partie du roster actuel de la WWE, laissant penser que celle-ci n’est pas sous contrat avec la WWE ou n’est plus apparue depuis longtemps.

😳 La #WWE est sur le point de s’entendre avec un "ancien champion de la WWE" pour apparaître au Day 1 de #WWERaw lundiLadite personne ne fait pas partie du roster à ce jour, assure FightfulDe qui s’agit-il❓ pic.twitter.com/SWKKIbfYfK — Bernard Colas (@BernardCls) December 29, 2023

Une arrivée surprise à la CM Punk ?

Rapidement, les réseaux sociaux se sont emballés sur le fait de pouvoir voir revenir une ancienne gloire de la WWE qui n’est plus sous contrat. Les noms de Chris Jericho ou Jeff Hardy ont été cités par certains fans, ayant oublié ou ne sachant pas qu’ils étaient engagés avec l’AEW. Devenu persona non grata pour ses affaires en dehors du ring, Alberto Del Rio est aussi à écarter. En revanche, Sasha Banks est une hypothèse crédible, l’ancienne championne étant libre et même en discussion avec la WWE selon les derniers échos. En revanche, il y a fort à parier qu’en cas d’accord, l’organisation reine du catch décide de patienter jusqu’au Royal Rumble le 27 janvier prochain pour la faire apparaître à l'écran. D’autres noms viennent en tête, à l’instar de Rob Van Dam, qui est lui aussi libre, Goldberg ou encore Dolph Ziggler, licencié en septembre. Bien qu'il n'ait pas été champion de la WWE à proprement parler, Andrade El Idolo est une autre piste qui a pris de l'ampleur ces dernières heures, son départ de l'AEW semblant proche. Reste enfin la possibilité de voir débarquer un "part-timer", l’une des stars de la WWE disposant d’un calendrier allégé, comme Brock Lesnar, retiré depuis août.

WWE Backlash 2024 : Voilà les cinq plus grosses stars espérées en France ! https://t.co/CaB5o3uWXH pic.twitter.com/p4UPNXE0As — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Une légende en vue du Hall of Fame ?

Cela semble l’idée la plus probable. Alors qu’il serait incompréhensible de la part de la WWE de révéler un renfort important avant le Royal Rumble, rendez-vous historique marqué par de nombreuses surprises au fil des années, il est possible que la compagnie annonce le premier lauréat du Hall of Fame 2024 qui aura lieu le 5 avril, la veille de WrestleMania. Ancien champion du monde et déjà annoncé pour entrer dans le temple de la renommée en 2020 avant que la crise du Covid ne chamboule les plans, Dave Bautista (Batista durant sa carrière de catcheur) apparaît par exemple comme l’un des candidats les plus plausibles pour être à San Diego en Californie lundi soir. À moins que la WWE ne prévoit qu'une brève participation d'un membre du Hall of Fame, à l'instar de Mick Foley ou Kurt Angle.