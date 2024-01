WWE : De retour, The Rock bat déjà CM Punk

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE a démarré fort l’année 2024 en accueillant le temps d’un soir The Rock, un retour qui pourrait se prolonger alors que des rumeurs circulent sur un possible retour sur les rings. L’icône de la WWE a en tout cas fait sensation avec un énorme record à son actif, détrônant CM Punk.

Le 1er janvier dernier, la WWE proposait un numéro spécial de son émission phare "Raw" pour lancer cette nouvelle année 2024. Et alors que la présence d’un ancien champion avait fuité avant le début du show, les fans présents à San Diego et derrière leur écran ont eu la surprise d’assister au retour de Dwayne "The Rock" Johnson, qui en a profité pour faire allusion à un match contre le champion incontesté de la WWE Roman Reigns. La venue exceptionnelle de la star d’Hollywood a en tout cas fait sensation, avec un gros record décroché.

IF YA SMELL.....@TheRock has come back to #WWERaw! pic.twitter.com/GVwlc7jpm1 — WWE (@WWE) January 2, 2024

The Rock explose tous les compteurs, CM Punk est battu

Quatre jours après ce passage fracassant du côté de la WWE, The Rock peut d’ores et déjà se targuer d’avoir fait mieux que CM Punk, dont le retour aux Survivor Series après un peu moins de dix ans d’absence avait fait exposer les compteurs de vues sur les réseaux sociaux. Selon les chiffres divulgués par la première compagnie de catch au monde, le retour de The Rock a été visionné plus de 171 millions de fois sur les différentes plateformes, un record pour la WWE sur une telle période, alors que l’arrivée surprise de CM Punk totalisait à la fin de l’année 101 millions de vues.

Amazing stuff. This is all thanks to the people. They break records, not me. I just try and look cool, not screw up and not cuss too much 😊🥃🙏🏾 #peopleschamp https://t.co/EqITza7mb0 — Dwayne Johnson (@TheRock) January 6, 2024

