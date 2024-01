Streaming, diffusion TV… Comment regarder les shows de la WWE et de l’AEW en France en 2024

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le catch est une discipline qui revient en force dans l’Hexagone ces dernières années, alors que la WWE proposera en mai prochain le premier pay-per-view de son histoire sur notre sol : "Backlash". Les shows de la célèbre organisation sont retransmis chaque semaine en France, tout comme ceux de la compagnie rivale, l’AEW. Le 10 Sport vous propose d'y voir plus clair en cette nouvelle année excitante pour les fans.

Les 3 et 4 mai prochain, la WWE posera ses valises en France à l’occasion du premier pay-per-view (également appelé Premium Live Event) de son histoire. "Backlash" aura lieu du côté de la LDLC Arena près de Lyon, tout comme le show "Smackdown" la veille. Avant cet événement, les fans ou les curieux peuvent observer chaque semaine les stars de la WWE sur AB1, qui prévoit du lourd en cette nouvelle année 2024.

La WWE à retrouver en France sur AB1

La chaîne du câble a en effet officialisé ce mercredi le renouvellement de son partenariat exclusif avec la WWE pour plusieurs années. Ainsi, les diffusions des deux programmes phares "Raw" et "SmackDown" va se poursuivre sur AB1, qui s’apprête également à retransmettre "NXT", l’autre show hebdomadaire de la WWE. La chaîne est disponible sur Canal + (canal 46), Orange (canal 72), SFR (canal 58), Free (canal 51), Bouygues Telecom (canal 70), Bis Télévision (canal 57), Molotov.tv et Prime Video Channels .

Réunissant Seth Rollins, Cody Rhodes, CM Punk, Becky Lynch ou encore Rhea Ripley, "Raw" est à retrouver chaque mercredi à 20h55, deux jours après les US. Un programme disponible en replay et rediffusé le samedi à 22h35 et le dimanche à 7h50.

"SmackDown", qui compte dans ses rangs Roman Reigns, Randy Orton, LA Knight ou encore Bianca Belair, est diffusé chaque samedi à 20h55, moins de 24 heures après sa programmation aux États-Unis. Également disponible en replay, "SmackDown" est rediffusé le dimanche à 10h55 et le mercredi à 22h35. Il n'est pas rare de voir d'anciennes stars majeures débarquer par surprise dans l'un de ces deux shows, comme ce fut le cas récemment de John Cena ou The Rock.

Présenté comme la branche de développement de la WWE, "NXT" accueille les jeunes pousses de l’organisation, à l’instar d’Ilja Dragunov, Lyra Valkyria, Bron Breakker, Carmelo Hayes ou encore Trick Williams. Un show désormais diffusé sur AB1 et ce dès le samedi 6 janvier à 19h10, avec une rediffusion chaque dimanche à 9h20. Christophe Agius et Philippe Chéreau sont aux commentaires des trois émissions.

🚨 Mediawan (@AB1TV) prolonge son partenariat avec la #WWE🔹 La diffusion des shows hebdomadaires #CatchRaw et #SmackdownAB va donc se poursuivre, avec #WWENXT le samedi🔥 4 PLE seront diffusés, avec le #RoyalRumble, #WrestleMania mais aussi notre #WWEBacklash 🇫🇷 pic.twitter.com/5ZfwhKSMdq — Bernard Colas (@BernardCls) January 3, 2024

Les PLE/PPV disponibles sur le WWE Network, mais également AB1 !

Enfin, AB1 proposera la diffusion de plusieurs Premium Live Event en 2024, à commencer par le "Royal Rumble" le mardi 30 janvier à 20h55. Trois autres PLE seront disponibles, dont "WWE Backlash" ayant lieu en France le 4 mai mais aussi "WrestleMania" un mois plus tôt. Pour être certain de pouvoir assister à tous les pay-per-view/Premium Live Event de la compagnie en direct comme "Money in the Bank", "SummerSlam" ou les "Survivor Series" et accéder à des milliers d'heures de vidéo à la demande, un abonnement au WWE Network sera en revanche nécessaire au prix de $9.99 par mois, soit une dizaine d’euros. Les PLE sont commentés en français par Christophe Agius et Nadir Mohammedi.

L’AEW est aussi accessible en France

Lancée en 2019, la All Elite Wrestling s’est imposée comme une alternative solide à la WWE, aux États-Unis mais également à l’international, réunissant plusieurs noms prestigieux de la discipline à l’instar de Bryan Danielson, Jon Moxley, MJF, Adam Cole, Adam ‘Edge’ Copeland ou encore Kenny Omega . En France, c’est la chaîne Warner TV Next, disponible sur le Pass Warner via Prime Video , mais aussi sur Orange (canal 146), SFR (canal 214), Free (canal 82) et Bouygues Telecom (canal 147), qui diffuse les shows de l’AEW.

"Dynamite", commenté par Norbert Feuillan et Alain Mistrangélo, est à retrouver tous les mardis à 21h10 six jours après sa diffusion aux États-Unis, suivi de "Rampage". À partir du 11 janvier, "Collision" prendra place le jeudi, toujours à 21h10. Warner TV Next propose également plusieurs pay-per-view en différé. Pour assister aux événements en direct, un achat sur la plateforme FITE le soir du PPV sera alors nécessaire, avec des commentaires en français.