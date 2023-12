Après CM Punk, la prochaine recrue star de la WWE dévoilée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Près de dix ans après son départ, CM Punk a fait un retour sensationnel à la WWE lors des Survivor Series, un énorme coup réalisé par l’organisation reine du catch, qui pourrait encore viser du lourd à l’avenir. C’est en tout cas l’avis de l’une de ses têtes de gondole, Cody Rhodes, citant un nom bien connu des fans de catch…

Dans le monde du catch, cette fin d’année a incontestablement été marquée par le retour de CM Punk à la WWE, alors que les deux parties s’étaient séparées avec pertes et fracas en 2014. Des retrouvailles semblaient alors inespérées, d’autant que CM Punk était encore sous contrat au début de l'année avec la All Elite Wrestling (AEW), l’organisation concurrente de la WWE aux États-Unis. Mais après une sérieuse altercation dans les coulisses du show "All In" à Wembley en août dernier, CM Punk fut licencié, offrant une fenêtre de tir à la WWE, attirant pour la première fois dans ses rangs un ex-champion du monde de l’AEW… en attendant le suivant ?

« Je pense qu'un jour, vous verrez MJF à la WWE »

C’est en tout cas l’avis de Cody Rhodes, l’un des créateurs de l’AEW qui a lui aussi fait son retour à la WWE en 2022, imaginant l’un de ses anciens poulains le rejoindre à l’avenir, nul autre que le champion de la All Elite Wrestling en titre : Maxwell Jacob Friedman. « J e pense qu'un jour, vous verrez MJF à la WWE. Pour ceux qui ne le savent pas, MJF a été l'une de mes recrues. C'est probablement celui qui m'a le plus enthousiasmé en raison de son potentiel, de sa personnalité et de son professionnalisme , a salué Cody Rhodes lors d’un entretien avec l’animateur Peter Rosenberg. Une chose dont je suis fier, c'est qu'il a pris beaucoup de muscle et qu'il l'a fait en toute sécurité au cours de l'année et demie écoulée. Et quand il fera ce saut, et je ne sais pas quand il le fera, s'il le fait. Mais s'il vient à la WWE, il devra se tenir en face de gars comme Drew McIntyre, vous devez vous tenir en face de gars comme Omos. Ou encore Brock Lesnar ». Une simple supposition ou un indice lâché sur l’avenir de MJF ?

Une situation contractuelle qui interroge