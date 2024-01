MMA - UFC : McGregor en -84 kilos, bonne ou mauvaise idée ?

Florian Barré

Pour le Nouvel An, Conor McGregor a annoncé son retour officiel dans l’Octogone. « The Notorious » a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, un verre de vin rouge à la main et a confirmé qu’il ferait son retour le 29 juin contre Michael Chandler. Si on attend encore l’officialisation de l’UFC, les dernières spéculations précisent même que l’Irlandais pourrait glisser en -84 kg. Bonne ou mauvaise idée ?

« Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une bonne année. J’aimerais vous annoncer la date de mon retour, ‘The Notorious’ Conor McGregor, pour le plus grand come-back de tous les temps. Ce retour aura lieu à Las Vegas, à l’occasion de l’International Fight Week, le 29 juin », a déclaré Conor McGregor le soir du 31 décembre. Un message qui équivaut presque a une annonce officielle mais qui ne l’est pas pour autant. Dans le cas où celle-ci serait confirmée, on imagine de plus en plus un affrontement contre Michael Chandler dans la catégorie des poids moyens (-84 kilos).

O’Malley, favorable à un combat chez les moyens

Sean O’Malley a fait part de ses réflexions sur le combat de McGregor dans son podcast TimboSugarShow et a affirmé que celui-ci, pour qui Sugar a partagé son admiration, peut encore consolider son héritage lors du prochain affrontement : « J’ai l’impression qu’il est en train de bricoler. Je pense qu’il essaie juste de – je ne sais pas – Chandler se promène probablement autour des 84 kilos maximum hors combat, Conor probablement 90-91. Mais c’est un match intéressant à 84 kilos. S’il met Chandler KO, il aura un KO à 66 kilos, un KO à 70 kilos, un KO à 77 kilos, un KO à 84 kilos. Ce serait légendaire. »

Bisping est plus réservé quant aux chances de l’Irlandais