MMA - UFC : Furieux, Jon Jones règle ses comptes avec Tom Aspinall

Florian Barré

Depuis sa victoire à l’UFC 295 contre le Russe Sergei Pavlovich, Tom Aspinall est obsédé par la ceinture des poids lourds, détenue par Jon Jones. Pour cela, le Britannique a call-out à plusieurs reprises le champion incontesté des heavyweight. Ne donnant pas de réponse positive, « Bones » s’est alors attiré les foudres d’Aspinall qui a évoqué un « égo démesuré » chez son concurrent. Un terme que Jon Jones n’a pas du tout apprécié.

Champion intérimaire depuis que Jon Jones a subi une déchirure du muscle pectoral qui a nécessité une intervention chirurgicale, Tom Aspinall a les yeux rivés sur l’une, si ce n’est, la plus grande légende de l’histoire du MMA. Le Britannique rêve d’affronter « Bones » pour unifier les ceintures et devenir le champion indiscutable des poids lourds de l’UFC, mais cette envie ne semble pas réciproque. Depuis, les deux hommes se cherchent et s’envoient des piques sur les réseaux sociaux. Frustré, Aspinall a affirmé que Jones avait un « égo démesuré ». Et il n’en fallait pas moins pour titiller le champion heavyweight.

« Les gens peuvent être si vifs à essayer de vous remplacer »

Sur son compte X (Twitter), peu de temps après sa seconde opération, Jon Jones s’est exprimé sur le cas du Britannique. De manière générale, celui-ci regrette que les accomplissements du passé soient trop vite oubliés et ne voit pas encore en Tom Aspinall un prétendant totalement légitime. « Seulement quatre adversaires reconnaissables, et déjà roi d’Angleterre, ça doit être cool. Il existera des contes légendaires sur toi et tes demandes de combat infâmes. C’est un monde sauvage dans lequel nous vivons ! Les gens peuvent être si vifs à essayer de vous remplacer, de vous jeter, de discréditer votre travail […] Soyez indéniables dans ce monde, mesdames et messieurs. Soyez absolument indéniables. »

« Tu n’as pas arrêté de garder mes c*uilles dans ta bouche »