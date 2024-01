MMA : Cédric Doumbè de retour dans la cage début 2024 !

Florian Barré

Les fans de Cédric Doumbè attendaient ce moment avec impatience. Le PFL devrait revenir à Paris plus tôt que prévu. L’organisation américaine pourrait reposer un pied dans la capitale française dès mars 2024 selon le CEO de la Professional Fighters League. On ne connaît pour l’instant ni la date, ni l’adversaire avec certitude, mais Doumbè se préparerait bel et bien à affronter Anthony Pettis en combat principal de l’event.

Le premier acte de l’organisation en France a peut-être donné des idées pour la suite. En effet, le PFL Paris du 30 septembre 2023 a été un franc succès. Lors de cette soirée à guichets fermés, le spectacle était au rendez-vous et les joueurs du PSG, dont Kylian Mbappé, aussi. Dans une ambiance exceptionnelle, Cédric Doumbè a fait le show avant de mettre Jordan Zebo KO en 9 secondes, le tout en main event. Une soirée mémorable, qui devrait encourager les organisateurs à multiplier les rendez-vous dans l’hexagone.

MMA - UFC : McGregor en -84 kilos, bonne ou mauvaise idée ? https://t.co/Rr2aDsZL3X pic.twitter.com/OGPyJhVvdr — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Le PFL de retour le 7 mars à Paris ?

Selon le journaliste Baptiste Bajard qui a publié l’info sur X, le PFL fera son retour à Paris le 7 mars prochain. Une information que le CEO de l’organisation semble confirmer, sans date précise. Une chose est sûre, un retour dans l’hexagone ne peut se faire sans Cédric Doumbè. Le franco-camerounais fait d’ailleurs beaucoup parler de lui depuis qu’il a déclaré « éteindre » le président de la République, Emmanuel Macron.

Quand Doumbè call-out Emmanuel Macron