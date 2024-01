MMA - UFC : Après les avoir insultés l’an passé, Strickland fait passer un message aux Français

Florian Barré

Il y a quelques mois, Sean Strickland affrontait le tricolore Nassourdine Imavov lors de l’UFC Vegas 67. L’Américain, connu pour ses sorties virulentes avait attaqué son adversaire du moment sur sa nationalité, estimant que les Français n’étaient bons qu’à perdre et à abandonner. Vainqueur de cet affrontement à la décision, « Tarzan » est revenu sur ses propos, à l’aube de sa première défense de titre contre Dricus du Plessis.

7e du classement chez les poids moyens à la même époque l’an passé, après deux défaites de rang, Sean Strickland a bien évolué depuis. Aujourd’hui champion des poids moyens de l’UFC, l’Américain a commencé son année 2023 en battant Nassourdine Imavov à la décision chez les mi-lourds. Avant ce combat, celui-ci avait porté un jugement terrible envers les Français lorsqu’il a dû évoquer le cas de son adversaire : « Je ne vais même pas essayer de prononcer son nom. On n’a qu’à l’appeler ‘le Frenchie’. Et si on a bien appris au fil du temps un truc sur les Français, c’est qu’ils ne sont bons qu’à abandonner. »

MMA : Quiz sur Dustin Poirier, le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis à l’UFC https://t.co/JvgsN6ioxh pic.twitter.com/1ClXi1QUZ9 — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

« La seule chose où les Français sont bons, c’est abandonner et perdre des combats »

« Je n’ai vu aucun de ses combats, je sais juste qu’il aime bien envoyer de gros coups, mais il reste Français ! C’est dur de surmonter un tel passif de lâcheté quand t’es Français. Peut-être qu’il va faire mentir cette affirmation, peut-être qu’il va dire que son pays a enfin laissé derrière lui cette lâcheté, mais moi, j’en sais rien. Je veux dire, la seule chose où les Français sont bons, c’est abandonner et perdre des combats. Mais bon, on verra bien ce qui se passera. Peut-être qu’il est différent. » avait balancé Tarzan .

Strickland change de cap au sujet des Français