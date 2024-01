MMA : Khabib Nurmagomedov de retour à l’UFC ? Il répond

Florian Barré

Alors que les spéculations continuent de monter autour du pay-per-view de l'UFC 300, des rumeurs récentes ont associé Khabib Nurmagomedov à un éventuel retour. Les fans attendent impatiemment l’annonce complète de la carte du centenaire par Dana White et commencent même à espérer que « The Eagle » soit la cerise sur le gâteau. L’entraîneur du Daghestanais s’est exprimé sur le sujet.

Avec les champions Sean O'Malley (UFC 299), Alexander Volkanovski (UFC 298) et Sean Strickland (UFC 297) en tête de leurs cartes respectives, l'UFC dispose de peu d'options appropriées pour créer un événement principal avec de très grands combats. L'une de ces possibilités, qui ne se concrétisera certainement pas, est le retour tant attendu de l'ancien champion des poids légers de l'UFC, Khabib Nurmagomedov. Ce dernier a pris sa retraite en janvier 2021 après avoir réalisé une séquence hallucinante de 29-0 (13-0 à l’UFC).

Khabib ne reviendra pas !

Dans un tweet publié par la journaliste de MMA Helen Yee, l'ancien entraîneur de Nurmagomedov, Javier Mendez, a clarifié les récentes vidéos d'entraînement de Khabib et le but de sa visite : « Je vous fais juste savoir que, vous savez, arrêtez toutes ces absurdités [sur Internet] concernant Khabib [qui revient à l'UFC] et moi et lui nous entraînons, a-t-il déclaré. Rien de tel ne s'est produit. Nous ne discutons pas d'entraînement. Nous ne l'avons jamais fait. Khabib est toujours dévoué à ce qu'il a dit [à propos de ne plus se battre]. Il a consacré son temps à sa famille. Il ne travaille pas dans les coins des gens. À ma connaissance, on n’en a jamais parlé. »

Dana White se fait désirer