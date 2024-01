MMA : Islam Makhachev pourrait quitter l’UFC

Florian Barré

Champion incontesté de la catégorie lightweight de l’UFC (poids légers), Islam Makhachev pourrait ne pas rester très longtemps dans l’organisation reine de sa discipline. En effet, si le Daghestanais n’a défendu son titre que deux fois pour l’heure, il n’est pas du tout inquiété par ses concurrents au point où il est forcé d’enchaîner les revanches. Une position ennuyeuse qui pourrait coûter cher à Dana White.

Depuis sa victoire contre Charles Oliveira le 22 octobre 2022, Islam Makhachev a défendu sa ceinture à deux reprises, la dernière en date par KO contre le champion des poids plume Alexander Volkanovski. Un combat révélateur de la faiblesse de l’adversité pour le Daghestanais puisque non seulement Makhachev avait déjà défendu une première fois son titre contre ce même Volkanovski, qui n’est pas de sa division, mais en plus, le second combat entre les deux hommes n’aurait pas eu lieu sans la blessure de Charles Oliveira.

MMA : Quiz sur Dustin Poirier, le prochain adversaire de Benoît Saint-Denis à l’UFC https://t.co/JvgsN6ioxh pic.twitter.com/1ClXi1QUZ9 — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

Makhachev ne veut plus faire de revanche

En effet, Do Bronx voulait sa revanche et à défaut de l’avoir eu il y a quelques semaines, le Brésilien la veut encore aujourd’hui. Et pour l’obtenir, il doit battre Arman Tsarukyan en avril prochain, lors de l’UFC 300. Ce même Tsarukyan qui veut lui aussi une revanche contre Makhachev, après avoir perdu un combat en trois rounds en 2019. Revanche, revanche, revanche, toujours des revanches. Islam Makhachev l’a dit lui-même, il en a marre d’affronter toujours les mêmes combattants. Et c’est pour cela que son avenir à l’UFC est menacé.

« Vous ne le verrez pas en 2025 »