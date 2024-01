MMA - UFC : Makhachev dévoile les noms de ses futurs adversaires, Oliveira s’agace

Florian Barré

Alors que certains espéraient revoir Islam Makhachev avant le ramadan, début mars, il en sera tout autre. Souffrant d’une blessure inconnue à ce jour, le Daghestanais devra observer une période de convalescence de plusieurs mois. Dana White a en effet révélé que celui-ci ne pouvait pas affronter Charles Oliveira à l’UFC 300 et qu’il « sera de retour cet été ». Un retour qui possède déjà une date et un adversaire précis.

Mercredi, Islam Makhachev a surpris une grande partie de la communauté MMA en révélant ses projets pour l'avenir. Le champion des poids légers de l'UFC a souligné que, dans le scénario idéal, il affronterait Justin Gaethje dans la première moitié de la saison, plus précisément le 8 juin, avant de combattre le vainqueur d’un duel très attendu de l’UFC 300 : « 8 juin UFC PPV contre Justin Gaethje, novembre UFC au Madison Square Garden contre le vainqueur Oliveira vs Arman et février 2025 contre n’importe qui si Dieu le veut. » a-t-il publié sur X.

Makhachev vs Gaethje, un duel très attendu

En somme, The Great fait un peu ses courses. Présent dans la cage pour la dernière fois en octobre 2023, Makhachev avait remporté ce soir-là une victoire facile contre Alexander Volkanovski, qu’il avait mis KO d’un magnifique high kick au premier round. Justin Gaethje sort lui aussi d’une victoire, remportée face à Dustin Poirier lorsque les deux hommes s’étaient affrontés fin juillet. Un duel au sommet qui promet de faire beaucoup de bruit s’il a lieu.

